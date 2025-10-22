Dalle pagine del giornale francese L'Equipe, Jonas Vingegaard è tornato a parlare della stagione di ciclismo appena conclusa e degli obiettivi che lo attendono nel 2026. Il campione danese si è detto soddisfatto a metà, perchè la vittoria della Vuelta Espana, con tre successi di tappa, non può riscattare pienamente la sconfitta rimediata da Pogacar al Tour de France. Vingegaard ha anticipato di voler completare la raccolta dei grandi giri ed entrare nel ristretto club dei vincitori della tripla corona. Per raggiungere questo traguardo, il corridore della Visma dovrà mettere nel mirino il Giro d'Italia, l'unico grande giro che ancora gli manca.

"Vincerli tutti e tre è un sogno per ogni corridore, potremmo dire che proveremo nel 2026" ha dichiarato Vingegaard.

'Sarei felice di correre il Giro d'Italia'

La tripla corona, la vittoria di tutti e tre i grandi giri (Giro, Tour e Vuelta), è stata completata solo da sette corridori nella storia del ciclismo: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome. Sia Pogacar che Vingegaard sono ad un passo dall'ingresso nel club della tripla corona. Al campione del mondo manca la Vuelta Espana, mentre al danese il Giro d'Italia.

Puntando al prossimo Giro d'Italia, Vingegaard potrebbe completare la raccolta prima del dominatore del ciclismo attuale, un risultato tutt'altro che banale.

Da tempo, il danese ha iniziato a mostrare il suo interesse per il Giro d'Italia, e nell'intervista a L'Equipe ha parlato della possibilità di partecipare nel 2026 per cercare di completare la tripla corona. "Non abbiamo ancora definito il piano con la squadra", ha detto Vingegaard. "Ho la mia idea, i miei desideri. Il Tour de France è così importante che sarà sicuramente parte del piano, e vedremo se anche il Giro potrà esserne parte. Credo che vincere tutti e tre i grandi giri sia un sogno per ogni ciclista", ha continuato il campione danese. "È qualcosa di molto importante per me. Potremmo dire che ci proveremo l'anno prossimo e vedremo cosa succederà. Vedremo. Sarei molto felice di correre il Giro d'Italia" ha spiegato Vingegaard.

Il corridore della Visma ha dichiarato che, anche volendo, non potrebbe escludere dal suo programma il Tour de France, perchè la squadra non gli permetterebbe di saltare la corsa più importante della stagione. "Le squadre che hanno un pretendente alla vittoria vogliono schierarlo, penso che valga per me e anche per Pogacar. Anche se non volessimo andarci, dovremmo comunque andarci" ha commentato Vingegaard.

Vingegaard: 'Per questa stagione mi darei 7'

Il danese ha spiegato che, nonostante il flop degli Europei, nel 2026 potrebbe puntare ai Mondiali di ciclismo a Montreal. Se così fosse, Vingegaard non difenderebbe il titolo alla Vuelta Espana, ma si preparerebbe alla sfida iridata correndo le due classiche World Tour canadesi di metà settembre.

Vingegaard ha parlato anche del bilancio stagionale di questo 2025, chiuso con il successo alla Vuelta, ma anche con le batoste in serie rimediate negli scontri diretti con Pogacar, al Tour e al Delfinato. "Non è stata la mia stagione migliore, ovviamente. Penso che il 2023 sia stata la migliore. Ma finire secondo al Tour de France e vincere la Vuelta non è una brutta stagione. Il mio obiettivo era vincere il Tour, quindi da quel punto di vista non ho rispettato il programma, ma ho comunque vinto la Vuelta. Quindi mi darei un 7 su 10, qualcosa del genere, forse anche 8" ha concluso Vingegaard.