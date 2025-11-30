La stagione 2025 ha lasciato ad Antonio Tiberi un senso di incompiuto. Il corridore laziale del Team Bahrain-Victorious era particolarmente atteso dagli appassionati di ciclismo italiani dopo l'ottima prestazione al Giro 2024, ma la riconferma sul grande palcoscenico della corsa rosa non è arrivata. Tiberi è uscito dai piani alti della classifica generale per una caduta e anche alla Vuelta España non è riuscito a lasciare il segno, fermandosi dopo poche tappe. Il dispiacere per questi mancati risultati è doppio, perché il 24enne del Team Bahrain aveva corso a livelli molto convincenti nelle brevi gare a tappe di avvicinamento ai grandi giri, salendo sul podio sia alla Tirreno-Adriatico che al Giro di Polonia.

"La mia stagione è stata abbastanza positiva, ma mi è mancato qualcosa", ha commentato Tiberi parlando a TuttobiciWeb.

Tiberi: 'Dopo la caduta al Giro, il mio corpo non rispondeva bene'

Antonio Tiberi è uno dei talenti più attesi del ciclismo italiano, che conta di poter trovare in lui quel grande protagonista delle corse a tappe che manca da troppo tempo. Quest'anno, però, Tiberi ha vissuto una stagione di alti e bassi. Dopo essere salito sul podio alla Tirreno-Adriatico, confermando la sua predisposizione per le gare a tappe, il corridore del Team Bahrain si è ritirato per un problema di salute al Tour of the Alps ed è stato condizionato da una caduta al Giro d'Italia.

"Il mio 2025 è stato abbastanza positivo, ma mi è mancato qualcosa", ha dichiarato Tiberi a TuttobiciWeb, ricordando le difficoltà vissute nell'ultima parte del Giro.

"Ho cercato di tenere duro, ma il mio corpo non rispondeva bene", ha spiegato il 24enne laziale.

Anche la seconda parte di stagione è iniziata bene, per poi essere condizionata da un po' di sfortuna. Il corridore del Team Bahrain è rientrato arrivando secondo al Giro di Polonia, corsa a tappe del calendario di ciclismo World Tour, ma si è poi ammalato e non è stato competitivo alla Vuelta España. "Ho preso l'influenza e dopo non sono più stato in forma", ha raccontato Tiberi.

Tiberi verso il Tour, l'addio a Merida

Per il 2026, Antonio Tiberi ha in programma il debutto nella più grande corsa del ciclismo mondiale, il Tour de France. "Il Giro d'Italia ha un posto speciale nel mio cuore, ma credo sia il momento di affrontare il mio primo Tour", ha confidato Tiberi.

Antonio Tiberi affronterà la nuova stagione del ciclismo professionistico con una grande novità, che coinvolge tutto il Team Bahrain-Victorious. Per la prima volta dalla sua creazione, nel 2017, la squadra mediorientale cambierà il fornitore di biciclette. Fin dal debutto nel grande ciclismo, il team aveva pedalato sulle bici Merida, ma questa partnership si è conclusa al termine della stagione 2025. L'annuncio ufficiale sul nuovo marchio che sostituirà Merida non è ancora arrivato, ma nell'ambiente del ciclismo si parla insistentemente del probabile arrivo di Bianchi per Tiberi e compagni.