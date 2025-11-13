Poche volte si sono visti tanti applausi per lo sconfitto, ma Lorenzo Musetti se li merita tutti. In un’altra serata di grande tennis alle Atp Finals di Torino, l’italiano si è arreso a un Carlos Alcaraz in grande forma (4/6, 1/6) e viene così eliminato dal torneo. Lo spagnolo chiude il girone con tre vittorie su tre e giocherà la semifinale sabato.

La partita

Contro un avversario come Alcaraz, bisogna giocarsi il tutto per tutto e Musetti ci ha provato. Col rovescio lungolinea, col servizio, cercando di attaccare la rete. Ma Alcaraz ha sempre trovato le risposte giuste.

Il primo parziale è stato equilibrato per 8 games. Sul 4-5 Musetti è andato a servire per restare nel set e Alcaraz si è buttato in avanti. Sembrava fatta per lo spagnolo sul 30-40 ma il suo passante di dritto finiva in rete. Musetti reagiva con uno dei punti più belli del match, concluso con una volée di rovescio, ma poco dopo cedeva il parziale con un dritto in corridoio.

Alcaraz ha giocato un match praticamente perfetto, mettendo a segno vincenti con tutti i colpi. Ha attaccato la seconda palla di Musetti ogni volta che ha potuto e ha costretto l'italiano a vincere agli straordinari.

Nel secondo set Alcaraz si è portato avanti subito di un break, con un festival di dritti e di recuperi impossibili.

Sotto 1-3, Musetti ha reagito procurandosi due palle break, ma Alcaraz ha ritrovato il servizio e ha poi brillantemente chiuso la partita.

Musetti saluta Torino

Musetti ha avuto un grande finale di stagione, strappando un posto alle Finals all’ultimo tuffo, grazie al forfait di Djokovic. La sensazione ormai è che se la possa giocare contro tutti, a parte Alcaraz e Sinner, che sono su un altro livello.

Musetti era arrivato a questo torneo stremato: meno di 48 ore dopo aver giocato la finale ad Atene era già in campo contro Fritz. In condizioni normali, un tennista che gioca la finale di un torneo sabato o domenica, riposa nella settimana successiva. Ma a un Master non si può rinunciare.

Ora la Coppa Davis

Dopo la sconfitta con Fritz all’esordio, Musetti aveva vinto una partita tiratissima contro De Minaur e ha giocato quasi alla pari con Alcaraz. Ora la settimana prossima si gioca la Coppa Davis e con il forfait di Sinner, tutti gli occhi sono puntati su Musetti.

In realtà Volandri potrebbe permettersi di dargli riposo e schierare le seconde linee. Darderi, Cobolli, Sonego, Arnaldi o Bellucci possono competere. Ma è normale che un allenatore voglia schierare la miglior formazione possibile e nei prossimi giorni prenderà una decisione.

Nell’altra partita della giornata, De Minaur ha sconfitto Taylor Fritz 7/6, 6/3, e, con la vittoria di Alcaraz su Musetti, si è qualificato per la semifinale, dove presumibilmente incontrerà Sinner. Il n.1 giocherà questo venerdì l’ultima partita del girone contro Shelton alle ore 14, chiuderà la giornata il match Zverev-Aliassime alle 20:30.