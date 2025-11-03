Nel weekend dell'8-9 novembre, il circuito di Middelkerke ospita i Campionati Europei di ciclocross. La rassegna continentale prevede un programma di sei gare distribuite su due giorni. Le prove sono quelle delle categorie élite, under 23 e juniores maschili e femminili. L'Italia arriva all'evento con concrete speranze di podio in diverse categorie, ma soprattutto con Sara Casasola, lanciata tra le grandi protagoniste di questa prima parte di stagione tra le élite. I Campionati Europei di ciclocross si potranno seguire in diretta tv e streaming su Eurosport, ma solo per quanto riguarda le due gare élite, mentre le prove delle categorie giovanili non saranno coperte.

Ciclocross, sei titoli in due giorni

I Campionati Europei di ciclocross sono uno dei punti chiave della prima parte della stagione. La rassegna si svolge a Middelkerke, in Belgio, la patria della disciplina. Il programma inizia sabato 8 novembre con le prime tre gare. Alle 11 si parte con le ragazze juniores, per continuare alle 13 con gli uomini under 23 e chiudere la giornata con le donne élite, che scatteranno alle ore 15.

Domenica 9 novembre, il programma dei Campionati Europei di ciclocross si completa con le altre tre gare. Alle 11 toccherà ai ragazzi juniores, alle 13 alle donne under 23, per poi chiudere con la gara degli uomini élite alle 15.

L'Italia ha delle buone chance di medaglia in diverse prove.

Sara Casasola è tra le favorite della gara élite. La 26enne friulana arriva a questo appuntamento sull'onda della vittoria a Overijse, tappa del Superprestige, e di due podi ottenuti nell'ultimo weekend al Koppenbergcross e al Rapencross. Casasola è già stata medaglia di bronzo due anni fa, mentre nella scorsa edizione arrivò quarta, dietro a un podio tutto olandese composto da Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado e Lucinda Brand.

Tra gli uomini élite, il podio appare fuori dalla portata degli azzurri Bertolini, Ceolin e Fontana, mentre più possibilità ci sono nelle categorie giovanili. Tra gli under 23 sono da seguire Stefano Viezzi e Mattia Agostinacchio, mentre tra gli juniores si punta soprattutto su Patrick Pezzo Rosola.

Tra le ragazze attenzione alla juniores Giorgia Pellizotti.

Il programma dei Campionati Europei di ciclocross

Sabato 8 novembre

Ore 11 Donne juniores

Ore 13 Uomini under 23

Ore 15 Donne élite

Domenica 9 novembre

Ore 11 Uomini juniores

Ore 13 Donne under 23

Ore 15 Uomini élite.

Eurosport trasmetterà in diretta le due gare élite dei Campionati Europei di ciclocross di sabato 8 e domenica 9 novembre, con il commento di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Eurosport si può ricevere su Discovery+, TIMVision, DAZN e Prime Video.