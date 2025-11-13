Tra le novità che vedremo nella stagione 2026 del ciclismo professionistico ci saranno anche due nuove squadre che debutteranno nella categoria Professional, la seconda serie dietro al World Tour. La prima è la MBH Bank CSB Ballan, squadra italo-ungherese che è di fatto il vecchio Team Colpack, squadra che ha fatto crescere molti degli attuali big del ciclismo azzurro. La seconda è un nuovo progetto statunitense, Modern Adventure Pro Cycling. La squadra è stata creata dall'ex corridore George Hincapie, storico scudiero di Lance Armstrong, e vedrà il ritorno in gruppo di Leo Hayter, grande talento britannico che si era fermato per problemi psicologici.

Ciclismo, Masnada e Fancellu tra i nuovi della MBH

La MBH Bank CSB Ballan è una novità per il ciclismo professionistico, ma le sue radici sono nella lunga storia del Team Colpack. Da team under 23 e elite, questa squadra ha visto passare tra le sue fila molti degli attuali protagonisti del ciclismo italiano, da Filippo Ganna a Giulio Ciccone, passando per Simone Consonni e Andrea Bagioli. Con l'ingresso dei nuovi sponsor, la squadra ha ora un'affiliazione ungherese, ma la sua anima, lo staff e l'organico restano sostanzialmente italiani.

Dal 2026 la MBH Bank CSB Ballan sarà una squadra Professional, con un organico molto interessante. Al fianco dei tanti giovani che già erano nel team nella scorsa stagione a livello continental, sono arrivati alcuni elementi esperti e di qualità per dare più spessore e solidità alla squadra.

In particolare, la MBH Bank CSB Ballan ha puntato su alcuni corridori in cerca di rilancio o dell'occasione giusta per fare il definitivo salto di qualità. Tra questi spicca l'esperto Fausto Masnada, reduce da anni difficili per problemi fisici, e Alessandro Fancellu, grande talento che ha faticato un po' al suo approccio nel ciclismo pro, ma che ha vissuto una stagione promettente alla Ukyo. Sono arrivati anche Buratti dal Team Bahrain, Zoccarato dalla Polti e Persico dalla Wagner.

L'organico della MBH Bank CSB Ballan: Matteo Ambrosini, Christian Bagatin, Diego Bracalente, Nicolò Buratti, Cesare Chesini, Edoardo Cipollini, Luca Cretti, Màrton Dina, Alessandro Fancellu, Filip Gruszczynski, Bàlint Makrai, Lorenzo Masciarelli, Fausto Masnada, Lorenzo Nespoli, Barnabas Peàk, Davide Persico, Zsombor Tamàs Takàcs, Màrk Valent, Samuele Zoccarato.

Con la Modern si rivede Leo Hayter

L'altro nuovo progetto che vedremo in gruppo nella stagione 2026 del ciclismo professionistico arriva dagli Stati Uniti e si chiama Modern Adventure Pro Cycling. La squadra è stata creata da George Hincapie, storico gregario di Armstrong, che nel suo staff avrà anche altri nomi noti del ciclismo americano, come Bobby Julich.

Il corridore più interessante dell'organico è senz'altro Leo Hayter, grande talento del ciclismo britannico, vincitore di un Giro d'Italia e di una Liegi da under 23. Dopo aver esordito nella Ineos, Hayter si era preso una pausa per problemi psicologici, ma ora ha deciso di tornare con la Modern Adventure. Tra gli altri corridori, gli unici a vantare qualche esperienza nel ciclismo che conta sono Pickrell, in arrivo dalla Israel, Carpenter, che vanta una lunga carriera in squadre americane e una tappa vinta al Tour of Britain, e De Bod, sudafricano che ha militato in Astana e EF.

L'organico della Modern Adventure Pro Cycling: Samuel Boardman, Robin Carpenter, Ezra Caudell, Sean Christian, Stefan De Bod, Samuel Florez, Kieran Haug, Leo Hayter, Cole Kessler, Larry Lasker, Ian Lòpez, Brody McDonald, Scott McGill, Byron Munton, Ben Oliver, Riley Pickrell, Hugo Scala jr., Mark Stewart, Lukas Towers, Paul Wright.