Mentre la stagione agonistica del ciclismo professionistico è ferma, le squadre hanno ormai quasi definito gli organici in vista del 2026. Il ciclismo italiano potrà contare su diversi nuovi protagonisti nella prossima stagione, sia nel World Tour che nella categoria Professional. Nella serie maggiore sono già definiti i debutti di cinque neoprofessionisti italiani, tra cui Matteo Milan, il fratello minore di Jonathan. Tra le squadre Professional ci sarà invece un altro nome celebre, Edoardo Cipollini, figlio di Cesare Cipollini e nipote di Mario.

Ciclismo, Finn attende un anno per il salto tra i pro

Per completare gli organici delle squadre World Tour e Professional in vista della stagione di ciclismo 2026 mancano ancora alcune caselle da riempire, ma già da ora sono sicuri i passaggi di almeno 18 neoprofessionisti italiani. Tra questi non c'è il talento più prezioso della nuova generazione, il campione del mondo under 23 Lorenzo Mark Finn, che ha deciso di rimanere ancora un anno nel team continental della RedBull, riservandosi qualche sporadica apparizione in corse professionistiche minori.

A livello World Tour, la massima serie del ciclismo, debutteranno cinque neoprofessionisti italiani. Uno dei più attesi è Mattia Agostinacchio, un talento che abbina strada e ciclocross e fa il salto dalla categoria juniores al World Tour con la EF.

Nella Bahrain Victorius farà invece il suo debutto Alessandro Borgo, campione d'Italia under 23 e vincitore della Gand Wevelgem.

La Visma Lease a Bike ha promosso dal vivaio interno Pietro Mattio, mentre la Groupama ha dato fiducia a Matteo Milan, fratello minore di Jonathan, cresciuto nel vivaio della Lidl Trek. Infine, la Cofidis ha ingaggiato Edoardo Zamperini, campione d'Italia under 23 nella scorsa stagione.

Tanta Italia nell'ungherese MBH Bank CSB Ballan

Il gruppo dei neoprofessionisti italiani che debutteranno nella categoria Professional è ancora più corposo, ed è composto da 13 corridori. Il dato è così cospicuo anche grazie alla promozione dalla categoria Continental della MBH Bank CSB Ballan, squadra che ha licenza ungherese ma una forte matrice italiana.

Questo team porterà al debutto nel ciclismo professionistico Matteo Ambrosini, Diego Bracalente, Cesare Chesini, Edoardo Cipollini, Luca Cretti, Lorenzo Masciarelli e Lorenzo Nespoli.

Naturalmente, il Team Polti - Visit Malta e la VF Group - Bardiani CSf - Faizanè faranno la loro parte per dare spazio ai giovani corridori italiani. Nella POlti debutteranno Dario Igor Belletta, i gemelli Tommaso e Gabriele Bessega e Thomas Pesenti.

Nella VF Group troveranno spazio Marco Manenti e Matteo Turconi.