La stagione 2025 del ciclismo si è chiusa sotto il dominio incontrastato di Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno della UAE Emirates ha vinto tutto quello che c'era da vincere, dal Tour de France ai Mondiali, passando per gli Europei e ben tre classiche monumento, quasi sempre con lunghe fughe solitarie a cui nessun avversario è riuscito a opporre resistenza. Dalle pagine del sito sloveno Siol, il nutrizionista e consulente della Tudor, Tim Podlogar, ha analizzato lo strapotere del suo connazionale e molti altri temi di attualità del ciclismo. Il dottor Podlogar si è detto meravigliato dalla capacità di Pogačar di dominare in corse così diverse come i grandi giri e le classiche del pavé.

"La sua fisiologia mi sembra del tutto inimmaginabile", ha commentato Podlogar.

'È straordinario che Pogačar vinca corse così diverse'

Il dottor Tim Podlogar si è laureato in Chinesiologia presso la Facoltà di Sport di Lubiana, è fisiologo dell'esercizio e nutrizionista con un dottorato di ricerca presso l'Università di Birmingham nel Regno Unito, e si occupa di nutrizione sportiva e metabolismo. Fino alla scorsa stagione faceva parte dello staff della Red Bull-Bora, e ora è passato alla Tudor, dove è nutrizionista e consulente dei preparatori atletici.

In un'intervista rilasciata a Siol, giornale sloveno, Podlogar si è detto stupito dalla capacità del suo connazionale di vincere ovunque, con prestazioni di livello stellare e con una continuità senza pari.

"Quello che ha entusiasmato di più in questa stagione di ciclismo è il dominio di Tadej Pogačar", ha commentato Podlogar, "Trovo straordinario che riesca a vincere gare così diverse, dalle prove a tappe alle classiche di un giorno più impegnative. La sua fisiologia mi sembra del tutto inimmaginabile. È incredibile come riesca a mantenere numeri così alti, un ritmo così sostenuto, per così tanto tempo, senza arrivare al traguardo completamente esausto", ha spiegato lo scienziato sloveno, a cui piacerebbe studiare da vicino il suo connazionale.

"Sarebbe fantastico se potessimo studiare la fisiologia di Tadej in laboratorio, ad esempio con biopsie muscolari, e scoprire come funzionano i suoi muscoli.

Ma immagino che sia fuori questione, almeno per il resto della sua carriera", ha commentato Podlogar.

'La Visma notò che Pogačar non era il migliore nelle tappe più lunghe'

Tim Podlogar ha parlato anche della reticenza delle squadre a divulgare i dati dei propri corridori. L'esperto della Tudor ha spiegato che oggi ogni informazione può essere utile alle squadre avversarie per trovare un possibile punto debole a cui mirare. "Questo può essere spiegato al meglio con un esempio tratto dal Tour del 2022. All'epoca, durante una delle tappe del Tour, Primož Roglič e Jonas Vingegaard si alternarono nell'attaccare Tadej, e alla fine Jonas riuscì a batterlo", ha spiegato Podlogar ricordando la tappa del Colle del Granon del Tour 2022, la prima giornata di crisi della carriera di Pogačar.

"L'idea nacque dopo aver analizzato le capacità di Tadej nelle corse precedenti, quando notarono che lui non era il migliore nelle tappe più lunghe e sulle salite più impegnative", ha continuato Podlogar.

"Se conoscessimo esattamente le caratteristiche di Tadej, forse una delle squadre rivali potrebbe ripetere un'impresa simile. Conoscere le caratteristiche dei ciclisti permette di individuare i loro punti deboli. Gli allenatori sanno esattamente di cosa sono capaci i loro corridori per ogni lunghezza di sforzo, e questi dati possono essere di enorme beneficio per gli atleti", ha dichiarato Tim Podlogar.