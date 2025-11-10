La prima parte della stagione di ciclocross non ha avuto tra i suoi protagonisti Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse olandese sta passando questo mese di novembre in Spagna, dove sta intensificando la preparazione in vista del debutto. VDP punterà soprattutto allo storico traguardo dell'ottavo titolo mondiale, che gli permetterebbe di staccare Eric de Vlaeminck come pluri-vittorioso di tutti i tempi nella disciplina. I grandi obiettivi del campione della Alpecin sono però soprattutto fissati sulle classiche di primavera del ciclismo su strada.

È in questa ottica che Van der Poel si sta allenando duramente in Spagna, con un programma che prevede alcune particolarità che sono state analizzate dal sito specializzato Pro Cyclist Training.

VDP, allenamenti per migliorare la potenza esplosiva

L'allenamento di Mathieu Van der Poel in questa fase iniziale della preparazione non è quello di mettere nelle gambe più chilometri possibili, ma di fare dei lavori che possano poi permettergli di fare la differenza con le sue proverbiali accelerate. I suoi allenamenti non si basano su lunghe pedalate di resistenza, ma sulla potenza esplosiva, la stabilità e il controllo, sia con il lavoro in bici che con quello in palestra.

Uno degli esercizi che Mathieu Van der Poel esegue in palestra regolarmente è il Bulgarian jump squat.

Si tratta di un esercizio che non sviluppa puramente la forza, rivelandosi un movimento funzionale alle sue accelerate in bici. Si tratta di salti su una gamba sola, partendo da una posizione accovacciata e con l'altra gamba distesa all'indietro e appoggiata su un piano orizzontale. Questo esercizio aiuta VDP a lavorare sia sulla forza esplosiva che sulla stabilità.

In bici, il campione del mondo di ciclocross predilige lavori ad alta coppia e bassa cadenza di pedalata in questa fase della preparazione. VDP effettua intervalli over-under a bassa cadenza intorno alla sua soglia, costruendo così la sua soglia aerobica.

Possibile debutto a metà dicembre

Mathieu Van der Poel dovrebbe rimanere in Spagna ad allenarsi almeno fino alla fine di novembre.

Il campione olandese non ha ancora fissato il suo programma stagionale nel ciclocross, ma dovrebbe farlo non appena sarà presentato il percorso definitivo dei Mondiali, che si terranno ad Hulst il 1° febbraio. Questa località è una tappa fissa del calendario del ciclocross, ma in occasione dei Mondiali 2026, il consueto circuito sarà rinnovato.

Secondo le anticipazioni che circolano nel mondo del ciclismo, VdP potrebbe debuttare nella stagione di ciclocross verso metà dicembre ed essere poi protagonista di un intenso programma nel periodo natalizio. L'unico vero obiettivo resta però il Mondiale di Hulst del 1° febbraio.