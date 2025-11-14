Le salite sono da sempre l'essenza del ciclismo su strada. Appassionati, corridori, tecnici, tutti cercano le salite quando studiano il percorso di una gara. È qui che la gente si assiepa a bordostrada e i campioni scattano per fare la differenza, rendendo le salite delle vere icone del ciclismo. Molte vengono riproposte anno dopo anno, continuando a scrivere una storia che, in molti casi, ha ormai il gusto della leggenda. Il sito Domestique ha stilato il conteggio delle dieci salite che sono state affrontate più volte nella storia del ciclismo.

La classifica vede la presenza di molti colli leggendari del Tour de France, come Tourmalet, Galibier e Ventoux, ma è capeggiata dall'Alto del Montjuïc, salita catalana che è stata affrontata in tante corse diverse.

Montjuïc in testa aspettando il Tour

Domestique ha contato ben 163 passaggi sull'Alto del Montjuïc, salita di Barcellona che porta agli impianti olimpici dei Giochi del 1992. La salita viene affrontata sempre nel finale della Volta Catalunya, ma è stata anche teatro di diverse tappe della Vuelta e di altre corse. Nel 2026, qui si aprirà anche il Tour de France, che scatterà proprio da Barcellona.

La seconda salita più frequentata è il Col du Tourmalet, una delle vette storiche del Tour de France.

Il Tourmalet è una salita particolarmente importante, perché fu teatro della prima tappa di alta montagna della storia del Tour, nel 1910. Da allora è stata affrontata per 72 volte. Qui è passata anche la Vuelta España 2023, con un arrivo in vetta firmato da Jonas Vingegaard.

Al terzo posto figura il Col d'Èze, una salita più modesta del Tourmalet, ma che è un punto fisso della Parigi-Nizza, oltre a essere stata spesso inserita anche nel percorso del Tour de France.

Le leggende di Galibier e Ventoux

Tra le altre vette leggendarie del grande ciclismo, spiccano anche il Col du Galibier, il gigante delle Alpi francesi. Al pari del Tourmalet, il Galibier è un altro monumento del ciclismo. Nel 1911, sul Galibier passò la prima tappa alpina della storia del Tour.

Nel 1998, Marco Pantani scattò su questa salita per ribaltare le sorti del Tour, strappando la maglia gialla a Ullrich al termine di una tappa entrata nella storia del ciclismo.

Altra presenza immancabile è quella del Mont Ventoux, la salita della Provenza che ha regalato tappe indimenticabili ed episodi drammatici. Il Tour de France salì per la prima volta sul Ventoux nel 1951, ma il primo arrivo in vetta è quello del 1958 con la vittoria di uno dei più grandi scalatori di sempre, Charly Gaul. Non manca poi l'Alpe d'Huez, entrata nella storia del Tour nel 1952 con il trionfo solitario di Fausto Coppi. Dagli anni settanta, l'Alpe d'Huez è diventata una delle salite più frequentate del Tour de France.

L'unica salita italiana della top ten redatta da Domestique è Capodarco, affrontata sia dalla corsa omonima che dalla Tirreno-Adriatico.

La classifica delle salite più visitate di sempre