Il futuro della ex Israel Premier Tech sta cominciando a delinearsi in maniera più chiara. Dopo la turbolenta stagione 2025, segnata dalle numerose proteste contro la squadra israeliana di Sylvain Adams, il team ripartirà con un progetto tutto nuovo. Adams si è fatto da parte e il nuovo ciclo sarà completamente slegato da Israele, che chiude così, di fatto, la sua presenza nel grande ciclismo. Il main sponsor sarà spagnolo, NSN, ma la licenza del team diventerà svizzera, come il secondo sponsor Stoneweg. Il team ha già in organico 28 corridori, ma potrebbe presto annunciare ufficialmente anche l'arrivo di Biniam Girmay, che potrebbe diventare il vero punto di riferimento della nuova NSN.

La Israel diventa NSN Cycling Team

Il nuovo nome della ormai ex Israel Premier Tech sarà NSN Cycling Team. NSN è una società spagnola che si occupa di sport e intrattenimento. Fondata nel 2018, la società è coinvolta nell'organizzazione di partite di calcio, è proprietaria della squadra danese Helsingor FC e possiede una quota di maggioranza del marchio di bici gravel GUAVA. Stoneweg, sponsor secondario che sosteneva già la vecchia Israel, è una piattaforma di investimenti svizzera.

Cambierà anche il fornitore di biciclette, che non sarà più Factor. Il nuovo partner tecnico non è stato ancora ufficializzato, ma alcune voci indicano che potrebbe essere Scott, in uscita dalla Q36.5.

L'organico è per ora composto da 28 corridori, con un deciso ringiovanimento rispetto alla squadra un po' attempata delle scorse stagioni.

Nella NSN non ci saranno più Jakob Fuglsang e Michael Woods, entrambi ritirati, e neanche Chris Froome, il cui annuncio sulla fine dela carriera potrebbe arrivare a breve. Se ne è andato anche lo sprinter Pascal Ackermann (Jayco), lo scalatore Matthew Riccitello (Decathlon), il canadese Riley Pickrell (Modern) e il tedesco Michael Schwarzmann, ancora senza squadra. Infine ci sarà da chiarire il caso Derek Gee. Il canadese ha rescisso il contratto, sostenendo di poter agire per giusta causa, ma il team ha inoltrato una richiesta di risarcimento milionaria.

Arriva anche Pinarello

I nuovi arrivi sono cinque. Due sono stati promossi dal vivaio interno, Pau Martì e Brady Gilmore. Altro volto giovane è quello di Alessandro Pinarello, messosi in luce nella VF Bardiani.

Ci saranno anche il passista irlandese Ryan Mullen e il britannico Lewis Askey. Tutto in attesa di sapere se davvero Girmay arriverà a rinforzare la squadra come si vocifera in questi giorni.

L'eritreo sarebbe un'aggiunta di grande valore in un organico di buon livello, ma che ha bisogno di corridori vincenti. Tra i punti di forza che proseguono la loro avventura nella NSN ci sono il britannico Stephen Williams, vincitore di una Freccia Vallone, ma reduce da una stagione condizionata da un infortunio, i velocisti Corbin Strong, Ethan Vernon e Hugo Hofstetter, e il giovane Joseph Blackmore, vincitore di un Tour de l'Avenir e atteso alla conferma nel ciclismo dei grandi. Gli italiani in organico sono due.

Oltre al già citato Pinarello ci sarà anche Marco Frigo, corridore in buona crescita che quest'anno ha vinto la sua prima corsa, una tappa al Tour of the Alps.

I corridori della NSN Cycling Team