La società organizzatrice del Tour de France e di molte altre corse, ASO, ha consolidato negli anni un posto sempre più centrale nel ciclismo professionistico. La società francese gestisce molti appuntamenti di spicco del calendario, tra classiche e gare a tappe, dalla Parigi - Roubaix al Tour de France, passando per Parigi - Nizza e Delfinato. I numeri del giro economico che ruota attorno a queste corse, confermano una nettissima differenza tra ASO e gli altri organizzatori, una situazione non certo ideale per il ciclismo. La società del Tour ha raggiunto quasi 400 milioni di ricavi nella stagione 2024, per la precisione 377.2, con un utile di 110.6 milioni di euro.

Ciclismo, ASO dominante sugli altri organizzatori

Il quadro finanziario del ciclismo professionistico è molto particolare. Un solo organizzatore di corse, ASO, accentra nelle sue mani un potere finanziario del tutto inimmaginabile per tutte le altre realtà del mondo del ciclismo. Tra partnership commerciali, vendita dei diritti televisivi, il Tour de France è una macchina da soldi straordinaria che cresce anno dopo anno. I dati finanziari della stagione 2024 di ASO hanno portato i ricavi a 377.2 milioni di euro, e l'utile a 110.6 milioni. Il Tour non è l'unica grande corsa organizzata da ASO, ma ha un impatto certamente primario sui conti della società.

RCS Sport, organizzatrice del Giro d'Italia e di altre corse, non può reggere il confronto con il gigante francese.

Nel 2024, RCS ha chiuso con 68.7 milioni di euro di ricavi e 13.8 di utile.

La società organizzatrice del Giro delle Fiandre di altre classiche di primavera, Flanders Classic, ha numeri ancora molto più piccoli, con 21 milioni di ricavi e 1.2 di utili.

Tutto questo giro di denaro resta completamente nelle mani delle società organizzatrici, che nonostante le ripetute richieste delle squadre non hanno mai accettato il progetto di condividere e riditribuire i proventi dei diritti televisivi.

Le corse di ASO, RCS e Flanders Classic

ASO è di gran lunga la più grande e potente società organizzatrice di corse del ciclismo professionistico. Il Tour de France è il suo evento chiave, ma controlla anche la Vuelta Espana attraverso la società Unipublic.

Tra le classiche organizza anche Parigi - Roubaix, Freccia Vallone, Liegi Bastogne Liegi, Parigi Tours, Eschborn Frankfurt, ADAC Cycling Hamburg. Tra le gare a tappe la Parigi - Nizza, Tour of Norway, Volta Catalunya, Tour of Oman e AlUla Tour. Molte di queste prove prevedono anche la corsa femminile.

RCS organizza invece il Giro d'Italia, la Tirreno Adriatico, la Strade Bianche, la Milano Sanremo, il Giro di Lombardia e lo UAe Tour tra le gare del calendario World Tour. Flanders Classic propone invece il Giro delle Fiandre e altre classiche del nord come la Het Nieuwsblad, corsa d'apertura del ciclismo belga, la Gand Wevelgem, la Dwars door Vlaanderen, la Scheldeprijs, la Freccia del Brabante e l'Amstel Gold Race.