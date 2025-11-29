La pausa invernale del ciclismo professionistico è quasi agli sgoccioli. Le squadre si stanno spostando in Spagna per riprendere l'attività con i primi ritiri di preparazione in vista della stagione 2026, che ripartirà il 20 gennaio dall'Australia. Una delle novità più interessanti della prossima annata sarà rappresentata da un calendario italiano decisamente più ricco e affollato. Grazie all'iniziativa della Lega presieduta da Roberto Pella, sono nate nuove corse e riproposte altre che non venivano organizzate da tempo. Tutte queste gare, sia di un giorno che a tappe, andranno a comporre la Coppa Italia delle Regioni, un progetto nato nel 2024 e che continua a crescere anno dopo anno.

L'avvio della stagione 2026 del ciclismo in Italia partirà con il ritrovato Giro di Sardegna, al via il 25 febbraio.

Il ritorno in Sardegna dopo 15 anni

La stagione del ciclismo in Italia resterà sostanzialmente divisa in due, tra una prima parte primaverile, una sosta in piena estate, e una seconda tra settembre e ottobre. Il via è fissato con il Giro di Sardegna, dal 25 febbraio al 1° marzo, una corsa che non veniva più proposta dal 2011, quando l'emergente Peter Sagan vinse tre delle cinque tappe in programma. Il calendario proseguirà con gli appuntamenti classici del mese di marzo, dalla Strade Bianche alla Sanremo, a cui si aggiunge una nuova gara di un giorno, il Gp Emilia.

Il mese di aprile porta un'altra novità, probabilmente la più interessante di tutto il calendario, il Giro della Magna Grecia.

E' una corsa a tappe che si svolgerà nel sud d'Italia e che nasce con un progetto molto ambizioso. l'immancabile Tour of the Alps farà da preludio al grande evento del Giro d'Italia. Qui terminerà di fatto la prima parte della stagione del ciclismo italiano.

Prima di entrare nel fitto calendario di settembre e ottobre, la pausa estiva sarà spezzata da un'altra nuova corsa, la Lyon - Torino, dal 1° al 3 luglio, gara in tre giorni che potrebbe concludersi con un arrivo in salita a Superga.

Ciclismo, nove corse in due settimane a ottobre

Il già affollato programma autunnale del ciclismo italiano è stato ulteriormente arricchito dallo spostamento del Giro d'Abruzzo, che nelle ultime stagioni si disputava in primavera nelle date ora occupate dal Giro della Magna Grecia.

La corsa abruzzese è ora in programma dal 15 al 18 settembre, a seguire gli appuntamenti classici di Pontedera e di Peccioli, il Memorial Pantani e il Matteotti. Qui si inserisce un'altra corsa nuova, il Gp Lazio, che riprende la tradizione del Giro del Lazio e della Roma Maxima.

Dopo il Giro di Romagna, corsa rinata nel 2024, il programma prende una breve pausa per i Mondiali, che si correranno in Canada, per riprendere con un'ultima sequenza di corse che punteggiano la prima metà di ottobre. Da sabato 3 a domenica 18 si susseguono ben nove gare, dal Giro dell'Emilia alla Veneto Classic passando per il Trittico Lombardo e il clou del Lombardia. La novità più fresca è il Trofeo Tessile & Moda, corsa nata quest'anno e che sarà riproposta con l'arrivo in cima alla salita di Oropa.