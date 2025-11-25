Le prestazioni stellari di Tadej Pogačar continuano a suscitare interesse e curiosità nel mondo del ciclismo, sia tra i semplici appassionati che tra addetti ai lavori e scienziati. Il Journal of science & cycling ha pubblicato uno studio del ricercatore norvegese Ole Kristian Berg, che rivela come il campione sloveno abbia il VO2 max più alto tra tutti i vincitori del Tour de France. Berg ha raccolto molte informazioni rese pubbliche dalla squadra e dal corridore e ha fatto delle stime su altri dati partendo dai tempi di scalata delle salite chiave delle ultime due edizioni del Tour de France.

Alla fine, il ricercatore ha stabilito che Pogačar avrebbe un VO2 max compreso tra 91 e 96 ml/kg/min, ma tendenzialmente più nella parte alta di questo range.

Ciclismo, la ricerca di Ole Kristian Berg

Il VO2 max è un valore chiave delle capacità aerobiche di un atleta. Il dato indica il volume massimo di ossigeno, in millilitri, che un individuo può consumare al minuto per chilogrammo di peso corporeo durante l'esercizio fisico più intenso. Questo parametro è migliorabile con l'allenamento, ma la capacità di arrivare a parametri particolarmente elevati è dovuta principalmente alla genetica. Il VO2 max si misura con dei test sotto sforzo, ma si possono ricavare delle stime abbastanza precise anche ricorrendo a degli studi come quello effettuato dal ricercatore norvegese Ole Kristian Berg.

Berg ha raccolto e analizzato i dati di sei tappe tra le più impegnative delle ultime due edizioni del Tour de France, quelle di Plateau de Beille, Isola 2000 e Col de la Couillole del 2024, e quelle di Hautacam, Peyragudes e Mont Ventoux dello scorso luglio.

Il ricercatore ha poi calcolato la potenza di Pogačar utilizzando dati pubblicamente disponibili, come le sue misure corporee dichiarate, il peso stimato della bici e i tempi di scalata. Berg ha quindi elaborato delle stime per la potenza critica, cioè la potenza che un ciclista può mantenere in uno sforzo di circa 40 minuti. Infine, basandosi sul presupposto che la potenza critica si verifica a circa l'85-90% del VO2 max, ha potuto calcolare questo valore.

A Peyragudes la prestazione più stellare

In tutte e sei le salite esaminate, Pogačar ha pedalato con un rapporto potenza/peso tra 6,4 e 7 watt/kg, con una potenza media di 442 watt. Nella cronoscalata di Peyragudes si sono registrati i numeri più alti. Berg ha stimato una scalata a 7 watt/kg (462 watt), ma anche nella tappa di Plateau de Beille del 2024 i numeri sono stati molto simili.

"I valori ottenuti per Plateau de Beille nel 2024 indicherebbero che il VO2 max durante questa gara era compreso tra 91 e 96 ml/kg/min per questo corridore", ha scritto Berg nel suo articolo, "probabilmente nella fascia alta dello spettro, dato che la parte precedente della tappa e i giorni di gara precedenti potrebbero aver abbassato leggermente la sua potenza critica rispetto alle condizioni ottimali" ha aggiunto il ricercatore norvegese.

Berg ha stimato che un test in laboratorio potrebbe potrebbe restituire un dato ancora leggermente più alto, azzerando le variabili della fatica accumulata nelle tappe precedenti e altre variabili che condizionano la prestazione al Tour de France.