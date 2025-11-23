Dopo un anno di transizione, la Federciclismo, presieduta da Cordiano Dagnoni, ha presentato il riassetto dei quadri tecnici delle nazionali che porterà verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il rinnovamento è guidato dall'ingresso di Elia Viviani, che appena conclusa l'attività da corridore si insedierà nel ruolo di Team manager delle squadre nazionali di ciclismo su strada e su pista. Viviani prende il posto di Roberto Amadio, che cambierà completamente funzione e salirà in ammiraglia al posto di Marco Villa, che conderà la sua breve esperienza da CT della strada elite dopo appena una stagione, per concentrarsi su pista e cronometro.

Viviani: 'La Federazione è stata la mia casa da atleta per anni'

Il Consiglio Federale di sabato 22 novembre ha delineato un rimpasto dei quadri tecnici delle nazionali italiane di ciclismo. Varata appena un anno fa, con l'obiettivo quadriennale di Los Angeles 2028, la struttura è stata completamente ricomposta con l'ingresso di Elia Viviani e lo spostamento di diverse pedine. Dopo essere stato un uomo chiave nel rilancio della pista azzurra come corridore, Viviani entrerà in Federciclismo come Team manager, un ruolo dirigenziale che era stato creato per Roberto Amadio.

"La Federazione è stata la mia casa da atleta per anni" ha dichiarato il campione veronese, che ha concluso la carriera un mese fa ai Mondiali di Santiago del Cile vincendo l'oro della corsa ad eliminazione.

Con la maglia azzurra, Viviani ha conquistato anche tre medaglie olimpiche, oro a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2021 nell'omnium, e argento nella madison (con Simone Consonni) a Parigi 2024, il titolo europeo su strada ad Alkmaar 2019, otto titoli europei e tre mondiali elite su pista.

Roberto Amadio chiuderà dunque la sua esperienza dirigenziale da Team manager per tornare in ammiraglia, ruolo già ricoperto in diverse squadre di club dagli anni novanta. In questo valzer di tecnici, Amadio diventerà CT della nazionale èlite su strada, prendendo il posto di Marco Villa dopo appena un anno.

Villa: 'Avevo accettato un incarico annuale'

A sua volta, Marco Villa si concentrerà su pista e cronometro, settori più affini alla sua storia di corridore e tecnico.

"Avevo accettato l'incarico da Ct della strada sapendo che sarebbe stato solo di un anno" ha commentato Villa, che è stato nominato CT della pista femminile, insieme a Diego Bragato, e delle cronometro di tutte le categorie maschili e femminili tranne quella juniores che resta in mano a Dino Salvoldi. In quest'ultimo ruolo, Villa ha preso il posto di Marco Velo, che ora sarà CT del settore strada femminile. Questo assetto porterà il ciclismo italiano fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Ecco i nuovi quadri tecnici delle nazionali di ciclismo

Settore pista

Elia Viviani – Team Manager

Edoardo Salvoldi – CT Uomini

Diego Bragato / Marco Villa – CT Donne

Ivan Quaranta – CT Velocisti

Settore strada