La stagione 2025/26 del ciclocross sta consacrando Sara Casasola tra le grandi interpreti della disciplina. La 26enne friulana ha conquistato il settimo podio consecutivo nella gara di Lokeren, tappa del circuito X2O Badkamers. Casasola è stata protagonista di una partenza aggressiva, ma ha poi incontrato qualche difficoltà nella parte centrale, in cui è caduta su un tratto di sabbia. Superato un momento critico, in cui ha avuto dei problemi nell'aggancio al pedale, l'atleta della Crelan si è poi rimessa in bolla e ha rimontato fino al terzo posto.

A vincere è stata nuovamente Lucinda Brand, già prima nel Koppenbergcross di ieri a Oudenaarde.

Brand in fuga nella fase centrale della corsa

All'indomani del Koppenbergcross, il calendario del ciclocross ha proposto una nuova tappa del X2O Badkamers sul circuito di Lokeren, in Belgio. Il percorso, molto completo con fango, tratti tecnici e sabbiosi, ha imposto subito una netta selezione. Sara Casasola è partita molto forte, mettendo pressione alle avversarie fin dal primo giro.

In scia alla friulana della Crelan Corendon sono rimaste solo Lucinda Brand, Aniek Van Alphen, Leonie Bentveld e Inge Van der Heijden.

La corsa si è poi tranquillizzata con un vistoso rallentamento che ha permesso anche alla campionessa del Belgio Marion Norbert Riberolle di riportarsi sulle prime. Casasola ha poi ripreso l'iniziativa nella parte centrale della corsa, ma forse per la voglia di strafare ha commesso qualche errore. L'azzurra non è riuscita ad affrontare in bici un tratto di salita ed è stata sorpassata da Brand, che ne ha approfittato per dare una bella accelerata. Casasola ha avuto difficoltà nell'aggancio della tacchetta al pedale ed ha perso altri secondi. Forse deconcentrata da quanto successo, la friulana è poi caduta in un tratto di sabbia ed è finita al sesto posto.

Casasola, ora obiettivo sugli Europei

Dopo un giro molto complicato, in cui Lucinda Brand ha preso il largo, Casasola è però rientrata in sintonia con la corsa ed ha rimontato in maniera convincente. Nell'ultimo giro, la 26enne della Crelan ha superato Van Alphen, tornando in terza posizione, e poi ha avuto un acceso confronto con Norbert Riberolle per la seconda piazza. Con Brand ormai sicura vincitrice, Casasola ha prima superato la belga, per poi subire il contro sorpasso decisivo. Norbert Riberolle ha così concluso seconda davanti all'azzurra, che a dispetto di una prestazione macchiata da qualche incertezza si è confermata tra le più forti.

Il prossimo appuntamento con il ciclocross sono gli Europei dell'8 e 9 novembre. Nelle ultime due edizioni Sara Casasola è stata terza e quarta nella gara elite, e stavolta si presenterà all'evento tra le principali favorite.