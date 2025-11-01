Mentre il ciclismo su strada è in pausa, la stagione del ciclocross entra sempre più nel vivo. Oggi, sabato 1° novembre, si è disputata una delle gare più classiche e iconiche, il Koppenbergcross di Oudenaarde. La corsa affronta il muro del Koppenberg, uno dei passaggi più difficili del Giro delle Fiandre, per snodarsi poi in un tecnico circuito disegnato nella campagna circostante. La prova maschile ha segnato l'esordio stagionale di uno dei campioni che abbinano ciclismo su strada e ciclocross, Thibau Nys. Il giovane belga non ha tradito le attese e ha subito firmato un convincente successo.

Tra le donne è stata la veterana Lucinda Brand a vincere, in una gara che ha confermato ai vertici Sara Casasola.

🏆 Lucinda Brand 🇳🇱 a remporté le #X2OTrofee Oudenaarde #Koppenbergcross devant Célia Géry 🇫🇷 et Sara Casasola 🇮🇹. Hélène Clauzel 🇫🇷 a fini 4e.#cx #cyclocross #veldrijden pic.twitter.com/mcQD5ZHvkh — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) November 1, 2025

Nys: 'Un inizio fantastico'

Reduce da una stagione su strada in cui ha debuttato al Tour de France e conquistato un bel quinto posto alla Liegi, Thibau Nys era particolarmente atteso in questa gara di debutto nel ciclocross. Il belga è partito prudente, affrontando il primo giro in sicurezza e senza prendersi rischi, poi ha iniziato a salire di colpi al secondo passaggio dal Koppenberg, in cui si è portato al comando staccando Cameron Mason e Pim Ronhaar.

Nys ha comandato il resto della corsa con autorevolezza, commettendo solo qualche sbavatura su un percorso molto insidioso, tecnico e fangoso. Il 23enne belga ha concluso con 21'' sul britannico Cameron Mason, che si è riaffacciato ai piani alti delle classifiche, e 1'44'' sull'olandese Pim Ronhaar. "È un modo fantastico per iniziare la stagione. Era uno dei miei obiettivi per la stagione di ciclocross. Cominciare con una vittoria è incredibile", ha commentato Thibau Nys nella rituale intervista dell'immediato dopo corsa. "Tecnicamente non ero ancora al 100%, ma dal punto di vista della forma fisica potevo fare la differenza. Sul Koppenberg, ho cercato di risalire il più velocemente possibile a ogni giro", ha aggiunto Nys.

Sfida generazionale tra Brand e Gery

Nella gara femminile si è assistito a un bel confronto finale tra la veterana olandese Lucinda Brand e la 19enne francese Célia Gery. Brand ha acquisito un buon vantaggio nella parte centrale della corsa, ma è stata messa sotto pressione nell'ultimo giro dalla giovane francese, protagonista di una bella rimonta. Brand ha però superato il momento più difficile senza commettere errori e ha respinto l'assalto della Gery, che ha comunque concluso con un promettente secondo posto.

Poco più dietro, Sara Casasola ha confermato di essere ormai stabilmente tra le più forti. Una settimana dopo la vittoria nel Superprestige, l'azzurra della Crelan ha messo in campo un'altra prova solida concludendo al terzo posto.

Il calendario del ciclocross continua ora con la gara di Lokeren, in programma domenica 2 novembre, per poi concentrarsi sui Campionati Europei, che si correranno nel weekend dell'8-9 novembre.