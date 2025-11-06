Inizierà in Svezia il cammino dell’Italia negli Europei 2026 di pallavolo femminile. La prossima edizione della rassegna continentale si svolgerà dal 21 agosto al 6 settembre 2026. Dopo la cerimonia di sorteggio dei gironi al Castello Svevo di Bari, la CEV ha ufficializzato il calendario completo della manifestazione. La fase a giorni si svolgerà dal 21 al 28 agosto nei quattro paesi co-organizzatori, ovvero Turchia (Istanbul), Repubblica Ceca (Brno), Azerbaijan (Baku) e Svezia (Goteborg). Le azzurre giocheranno nel paese scandinavo le partite del girone, poi l’eventuale proseguimento del torneo le vedrebbe trasferirsi in Repubblica Ceca per ottavi e quarti, poi in Turchia per semifinali e finali.

La nazionale guidata dal commissario tecnico Julio Velasco si presenterà al via con grandi ambizioni e con l’obiettivo di conquistare la tripla corona dopo l’oro alle Olimpiadi e ai Mondiali.

Il calendario delle azzurre agli Europei 2026

L’esordio agli Europei 2026 per l’Italia nella Pool D è in programma il 21 agosto alle ore 16.00 contro la Croazia. Le azzurre affronteranno poi il giorno successivo, 22 agosto, il Montenegro alle ore 15.00, mentre il 23 agosto ci sarà la sfida contro le padrone di casa della Svezia alle ore 18.00. Terminate le prime tre partite, la squadra del CT Velasco avrà modo di recuperare nei due giorni di riposo e poi tornerà in campo il 25 agosto contro la Slovacchia alle ore 16.00 e infine affronterà la Francia il 26 agosto alle ore 16.00.

In caso di passaggio del turno, l’Italia giocherebbe a Brno in Repubblica Ceca le sfide degli ottavi di finale il 30 e 31 agosto e dei quarti di finale il 2 settembre. Le ultime partite della fase ad eliminazione diretta si svolgeranno invece a Istanbul, in Turchia, con le semifinali in programma il 5 settembre e le finali il 6 settembre.

Gli altri gironi degli Europei

Per quanto riguarda gli altri tre gironi degli Europei 2026, le partite si svolgeranno nella sede di ciascuna nazione ospitante. La Pool A in scena ad Istanbul vedrà sfidarsi Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia e Ungheria. Nella Pool B a Brno si affronteranno Repubblica Ceca, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria e Grecia.

Infine nella Pool C a Baku giocheranno Azerbaijan, Portogallo, Olanda, Belgio, Romania e Spagna. Per quanto riguarda il tabellone ad eliminazione diretta, in base agli accoppiamenti previsti, le squadre della Pool D in cui giocano le azzurre saranno accoppiate a quella della Pool B per ottavi e quarti di finale. Invece dall’altra parte del tabellone si incroceranno le squadre della Pool A e C. Il rematch della finale Mondiale tra Italia e Turchia potrebbe quindi avvenire solo in semifinale o finale.