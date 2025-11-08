La prima giornata degli Europei di ciclocross, che si stanno svolgendo a Middelkerke, in Belgio, ha regalato due grandi gioie e un po' di amarezza alla spedizione azzurra. Nella gara più attesa, quella delle donne élite, Sara Casasola è stata in piena corsa per le medaglie fino al penultimo giro, quando una caduta le ha fatto perdere il contatto da Brand e van Alphen. Il podio è stato tutto olandese, proprio come un anno fa, con il successo un po' a sorpresa di Van der Heijden. Le due corse giovanili hanno invece portato altrettante medaglie in casa Italia, il bronzo di Nicole Azzetti e l'oro di Mattia Agostinacchio.

🇮🇹Mattia Agostinacchio a été sacré champion d'Europe espoirs #EuroCross25 devant 🇳🇱 David Haverdings et 🇧🇪 Kay De Bruyckere.



🇫🇷 Romain Debord a fini 4e et 🇫🇷 Aubin Sparfel, 6e après avoir chuté dans l'avant-dernier tour alors qu'il était en tête.#cx #veldrijden #cyclocross pic.twitter.com/lI0rsk8gsy — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) November 8, 2025

Ciclocross, tripletta olandese tra le élite

Gli Europei di ciclocross di Middelkerke sono scattati oggi, sabato 8 novembre, con le prime tre gare, due al mattino per le categorie giovanili e il clou della prova élite femminile al pomeriggio. Il percorso è stato disegnato sul mare, con tanti saliscendi sulla sabbia. La corsa delle élite si è risolta subito, un po' a sorpresa, con l'attacco di Inge van der Heijden.

L'olandese ha attaccato fin dal primo giro, guadagnando rapidamente una quindicina di secondi su un drappello che si è presto ridotto alle connazionali Lucinda Brand e Aniek van Alphen e all'azzurra Sara Casasola.

Van der Heijden ha imposto un ritmo forte e regolare e non ha commesso sbavature. Dietro, le due olandesi hanno cercato di costringere Casasola a tirare il terzetto, e un po' di marcamento ha favorito la fuga della Van der Heijden. Brand ha commesso un errore verso metà gara, e Casasola è riuscita per un po' è riuscita ad andarsene da sola all'inseguimento della battistrada.

Sia Brand che Van Alphen hanno reagito, riportandosi sull'azzurra, che nel penultimo giro è caduta entrando in un tratto di sabbia.

Con Van der Heijden ormai lanciata verso il titolo, si è così accesa la battaglia finale per il secondo posto tra le altre due olandesi, che alla fine ha premiato la più esperta Brand. Casasola ha concluso quarta, confermandosi tra le più forti interpreti del ciclocross nonostante un percorso non ideale per le sue caratteristiche tecniche.

Secondo titolo consecutivo per Agostinacchio

La giornata degli Europei di ciclocross di Middelkerke era iniziata con la gara delle ragazze juniores, vinta dalla ceca Barbora Bukovská davanti all'olandese Nynke Jochems e alle azzurre Nicole Azzetti e Giorgia Pellizotti.

Più tardi, nella gara degli under 23, Mattia Agostinacchio ha bissato il successo ottenuto un anno fa tra gli juniores.

L'azzurro ha staccato l'olandese David Haverdings e il belga Kay De Bruyckere. Stefano Viezzi ha concluso al 12° posto.

Domani, domenica 9 novembre, gli Europei di ciclocross si chiudono con la seconda giornata, in cui si assegnano altri tre titoli. Eurosport trasmetterà la gara élite maschile a partire dalle 14:50.