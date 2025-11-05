La stagione del ciclocross entra nel vivo con i Campionati Europei 2025, in programma a Middelkerke, in Belgio, sabato 8 e domenica 9 novembre. L’evento continentale porterà al via 283 atleti in rappresentanza di 25 nazioni, per un weekend ad alta intensità su uno dei tracciati più tecnici dell’intero calendario internazionale. Di seguito il programma ufficiale, le dirette televisive, il meteo previsto e la nazionale italiana convocata.

Il programma gare: sabato 8 e domenica 9 novembre

Il weekend europeo sarà articolato in sei prove, suddivise tra le categorie Junior, Under 23 ed Elite, sia maschili che femminili.

Sabato 8 novembre:

Ore 11:00 – Prova Junior Donne

Ore 13:00 – Prova Under 23 Uomini

Ore 15:00 – Prova Elite Donne

Tra le protagoniste più attese figura l’azzurra Sara Casasola, già protagonista in Coppa del Mondo.

Domenica 9 novembre:

Ore 11:00 – Prova Junior Uomini

Ore 13:00 – Prova Under 23 Donne

Ore 15:00 – Prova Elite Uomini

Thibau Nys, campione europeo in carica, guida la pattuglia belga, insieme a Michael Vanthourenhout. Per l’Italia, le speranze sono affidate a Filippo Fontana e Federico Ceolin.

Dove seguire l’evento in tv e streaming

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva in chiaro su RAI Sport. In streaming, sarà possibile seguirle su RAI Play, Discovery+ e su Eurosport 2. È prevista anche la copertura testuale sul sito OA Sport.

Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti di palinsesto nei giorni immediatamente precedenti alle gare.

Il percorso di Middelkerke

Il tracciato, allestito a Middelkerke lungo la costa del Mare del Nord, presenta tutte le caratteristiche tipiche del ciclocross belga: sabbia, tratti erbosi, curve strette e fondi tecnici. Il contesto geografico, unito al clima autunnale, contribuirà a rendere la gara ancora più selettiva.

Il percorso non è pianeggiante ma nemmeno estremamente altimetrico: la vera difficoltà sarà la varietà del fondo e la capacità degli atleti di adattarsi rapidamente. La guida tecnica dell’evento, disponibile sul sito ufficiale della UEC, fornisce i dettagli logistici e tecnici per le squadre e i media accreditati.

Meteo: possibili fango e vento

Secondo i dati climatologici di zona, nel mese di novembre Middelkerke registra temperature comprese tra i 4 °C e i 10 °C, con una media di 84 mm di precipitazioni. Il rischio di pioggia, abbinato alla presenza di vento dal Mare del Nord, potrebbe trasformare il tracciato in un percorso fangoso, ideale per gli specialisti del fondo pesante.

La variabilità del meteo, unitamente al terreno sabbioso, potrà giocare un ruolo cruciale nella gestione delle energie e nella scelta delle linee da seguire in curva.

La nazionale italiana: 15 atleti convocati

La Federazione Ciclistica Italiana ha diramato l’elenco degli atleti convocati dal commissario tecnico Daniele Pontoni.

La selezione comprende 15 nomi, equamente distribuiti tra le categorie maschili e femminili.

Tra gli uomini sono stati selezionati: Filippo Fontana, Federico Ceolin, Mattia Agostinacchio, Tommaso Cingolani, Stefano Viezzi, Filippo Grigolini, Patrik Pezzo Rosola e Walter Vaglio.

Per quanto riguarda le donne, al via ci saranno: Sara Casasola, Nicole Azzetti, Elisa Ferri, Carlotta Borello, Elisa Bianchi, Giorgia Pellizzotti e Nicole Righetto.

La squadra italiana si presenta con un mix di esperienza e giovani promesse, con l’obiettivo dichiarato di ottenere risultati importanti soprattutto nelle categorie Under 23 ed Elite. Casasola, Fontana e Viezzi rappresentano le punte più attese del gruppo azzurro.

I motivi per seguire gli Europei di Middelkerke

L’edizione 2025 degli Europei di ciclocross sarà la più partecipata di sempre, con 283 corridori iscritti. Il Belgio, patria storica della disciplina, garantirà un tifo appassionato e una cornice tecnica di altissimo livello. Il tracciato selettivo, il clima instabile e la presenza dei grandi nomi del panorama internazionale rendono l’appuntamento di Middelkerke imperdibile per gli appassionati.

Le attese per la nazionale italiana sono alte, in un contesto dove anche un piazzamento nei primi cinque può valere quanto una medaglia.

Informazioni di servizio