Sono state ufficializzate le date degli Europei 2026 di pallavolo maschile. La massima rassegna continentale si svolgerà dal 10 al 26 settembre 2026 e sarà co-organizzata da quattro nazioni: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Il nostro paese ospiterà oltre al girone degli azzurri anche le partite della fase ad eliminazione diretta. Il sorteggio svoltosi al Castello Svevo di Bari ha delineato il percorso iniziale dei nostri portacolori, che giocheranno nella Pool A, affrontando nell’ordine Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.

La gara inaugurale degli azzurri si svolgerà il 10 settembre nella suggestiva location di Piazza del Plebiscito a Napoli, dove affronteranno la Svezia. La squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per arrivare fino in fondo e ripetere la straordinaria prestazione dei Mondiali.

Il calendario degli azzurri agli Europei 2026

Dopo la sfida inaugurale contro la Svezia, gli azzurri proseguono il proprio cammino al PalaPanini di Modena, sede di tutte le altre partite della Pool A. L’Italia giocherà contro la Grecia il 12 settembre, contro la Slovacchia il 13 settembre, contro la Repubblica Ceca il 15 settembre e infine contro la Slovenia il 17 settembre.

Tutte le partite si svolgeranno alle ore 21.05. Nel caso di passaggio del turno, la squadra del CT De Giorgi giocherà ottavi di finale e poi quarti al Palavela di Torino, con le gare in programma rispettivamente il 20-21 settembre e 23 settembre. Gli ultimi e decisivi match della fase ad eliminazione diretta degli Europei 2026 si svolgeranno invece presso l’Arena Santa Giulia di Milano, che ospiterà il 25 settembre le semifinali e il 26 settembre le finali per il bronzo e per l’oro.

Gli altri giorni degli Europei

Oltre al girone degli azzurri, negli Europei 2026 ci saranno altri tre raggruppamenti, che si svolgeranno ciascuno in una nazione ospitante. La Pool B si svolgerà a Sofia e vedrà i padroni di casa della Bulgaria affrontare Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo e Israele.

Le gare della Pool C si giocheranno a Tampere, la Finlandia, dove la squadra ospitante sfiderà Estonia, Serbia, Belgio, Olanda e Danimarca. La Pool D che si svolgerà a Cluj-Napoca, in Romania, dove i co-organizzatori se la vedranno contro Lettonia, Francia, Germania, Turchia e Svizzera. Per quanto riguarda gli incroci previsti nel tabellone ad eliminazione diretta, la Pool A, in cui si trovano gli azzurri, incrocerà la Pool C negli ottavi e nei quarti, mentre dall’altra parte del tabellone ci saranno gli incroci tra squadre della Pool B e D.