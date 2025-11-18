Le ultime stagioni del ciclismo professionistico sono state segnate una crescita esponenziale, e sempre più veloce, delle prestazioni dei corridori. I nuovi metodi di allenamento, le nuove tecnologie e l'alimentazione con un apporto maggiore di carboidrati, hanno permesso a tutto il gruppo di fare un salto di qualità enorme. Grazie a tutto ciò, le corse sono diventate sempre più intense e senza pause dall'inizio alla fine, cambiando per sempre le dinamiche del ciclismo. In un'intervista rilasciata a HLN insieme all'ex campione Johan Museeuw, Remco Evenepoel ha fatto degli esempi tangibili per far capire quanto siano cambiate le prestazioni in un periodo relativamente breve.

Il campione olimpico ha raccontato che nel 2017 il suo compagno di squadra Gianni Moscon riuscì a salire sul podio di una classica monumento come il Lombardia esprimendo solo 200 watt, un valore che oggi non permette più di essere competitivi.

'Agli Europei ho mantenuto 306 watt per cinque ore'

Per spiegare quanto si sia alzato il livello nel ciclismo professionistico rispetto ad una decina di anni fa, Remco Evenepoel ha confrontato alcuni dati. Il campione belga ha portato ad esempio la sua prestazione ai Campionati Europei di inizio ottobre, in cui è arrivato secondo alle spalle del solito dominatore Tadej Pogacar. "Lì ho mantenuto una media di 306 watt per cinque ore. Non provate a farlo a casa, perché finirete per cadere dalla bici" ha dichiarato Evenepoel, che ha poi messo sul tavolo i numeri da lui espressi nel Lombardia di un mese fa, con quelli che portarono Gianni Moscon al terzo posto dell'edizione 2017 della stessa corsa.

"Gianni Moscon mi ha detto che otto anni fa è arrivato terzo al Lombardia con una media di circa 200 watt. Ora me ne sono serviti 290 per arrivare secondo" ha dichiarato il campione olimpico.

Remco Evenepoel si è detto un po' preoccupato da questa evoluzione che si sta estendendo sempre più alle categorie giovanili del ciclismo. Il belga ha spiegato che già tra gli juniores si tende a copiare tutto quello che fanno i professionisti, dagli allenamenti in quota al cibo misurato al grammo. "Non si può continuare all'infinito a spingere il corpo al limite" ha commentato Evenepoel. Sul tema si è espresso con un certo timore anche Johan Museeuw. "Ogni generazione ha i suoi metodi di allenamento, ma oggigiorno ai corridori si chiede molto.

Si flirta con i limiti di ciò che è umano" ha analizzato l'ex campione fiammingo.

Museeuw: 'In inverno bisogna recuperare e fare altre cose'

Evenepoel ha notato che molti giovani non si prendono neanche delle adeguate pause invernali per permettere al proprio corpo di recuperare. "Alcuni ragazzi arrivano al ritiro di dicembre in condizioni ottimali, più magri di quanto non fossero al Tour. Di conseguenza, a marzo mostrano già un calo di forma" ha raccontato il campione belga, che ha stigmatizzato l'approccio di Paul Seixas, il giovane fenomeno del ciclismo francese che ha postato su Strava un allenamento di oltre 320 km e 8.000 metri di dislivello. "Forza ragazzi. È una bella cosa finire in ospedale" ha dichiarato Evenepoel, spiegando che la sua pausa invernale dura quattro o cinque settimane.

"Tim Merlier mi ha detto che non si sarebbe preso qualche giorno di riposo, ma un mese intero" è intervenuto Museeuw. "Anche noi facevamo così: fate altre cose, sentitevi liberi di recuperare un po' durante l'inverno. In questo modo, il corpo può recuperare meglio" ha chiosato Museeuw.