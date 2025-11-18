In un'intervista al giornale fiammingo HLN, Francesco Moser ha parlato a tuttotondo del ciclismo di oggi e dei suoi grandi protagonisti. L'ex campione del mondo, che anche in Belgio ha lasciato grandi ricordi, ha consigliato a Remco Evenepoel di concentrarsi maggiormente anche sulle classiche, Milano - Sanremo compresa. Moser ritiene che il campione belga sia inesorabilmente chiuso nelle corse a tappe dallo strapotere di Tadej Pogacar e dalla superiorità chiara di Jonas Vingegaard, e che i piani degli avversari per il 2026 sembrano giocare contro di lui.

L'ex campione trentino ha infatti rivelato che Vingegaard dovrebbe correre il prossimo Giro d'Italia, dopo aver raggiunto un accordo con gli organizzatori della corsa rosa, e che questo renderà molto complicata la strada di Evenepoel.

'Al Giro emergerà anche il messicano Del Toro'

Il possibile debutto al Giro d'Italia di Jonas Vingegaard è una notizia di cui si parla da tempo nel mondo del ciclismo. Il campione danese non ha mai corso il Giro, ma ora sarebbe fortemente interessato, sia per completare la tripla corona dei grandi giri, che per sfuggire, almeno in parte, allo strapotere di Pogacar al Tour. Nella sua intervista a HLN, Francesco Moser ha rivelato che ci sarebbe già un accordo definito tra il Giro d'Italia e Vingegaard.

"Sento negli ambienti del Giro d'Italia che hanno ingaggiato il danese. Si, Jonas Vingegaard" ha dichiarato l'ex campione trentino, che vede questa presenza come un ostacolo insormontabile per Evenepoel.

"Questo riporta al punto di partenza i problemi di Evenepoel" ha dichiarato Moser, che vede il belga in posizione sfavorevole anche al Giro, oltre che chiaramente al Tour dove ci sarà anche Pogacar. "Inoltre, se al Giro non verrà Pogacar, emergerà il messicano Del Toro. Anche questa è una prospettiva difficile per Evenepoel", ha commentato Francesco Moser.

'Per Evenepoel vale la pena provare la Sanremo'

Moser ha parlato anche della prima grande classica della stagione del ciclismo, la Milano - Sanremo, una corsa che ora più che mai è attesa come uno dei punti culminanti di tutto il calendario.

La Sanremo è una delle poche corse che ancora mancano al palmares di Pogacar, e una delle poche occasioni in cui lo sloveno può essere battibile. Moser ha consigliato a Evenepoel di puntare seriamente su questa corsa.

"Per vincere in Via Roma hai bisogno di velocità. Evenepoel è più veloce di quanto si pensi, ma non abbastanza veloce da battere Van der Poel in volata" ha analizzato l'ex campione trentino. "Però mai dire mai, vale la pena provarci. Con un attacco secco sul Poggio, come faceva Merckx. Oppure sgattaiolare via, in stile Cancellara, su Corso Cavallotti. Una breve cronometro nel finale, ecco dove si trova la sua opportunità", ha consigliato Francesco Moser.