Al termine di uno strano percorso, passato anche per il ciclismo virtuale della Zwift Academy e l'esperienza dello Swatt Club, Mattia Gaffuri potrà finalmente avere la sua occasione di misurarsi con il World Tour. Ventisei anni, laureato in scienze motorie, ha iniziato a praticare il ciclismo a vent'anni, dimostrando un livello molto interessante nel mondo amatoriale. Dopo aver sfiorato l'approdo nel WT con la Zwift Academy, Gaffuri ha attirato l'attenzione della Picnic PostNL, che lo ha ingaggiato con un contratto biennale. Presentando il suo nuovo corridore, il ds Rudi Kemna si è detto convinto delle potenzialità di Gaffuri: "Ha dimostrato di avere un immenso talento".

Gaffuri: 'Mi considero uno scalatore'

La storia di Mattia Gaffuri è decisamente insolita. Ha iniziato relativamente tardi a correre in bici, dopo aver praticato l'atletica, e si è fatto notare per le sue doti di scalatore tra granfondo, gare sui rulli, KOM di Strava e corse gravel. Parallelamente a questo variegato impegno da atleta, ha iniziato anche a svolgere l'attività di preparatore insieme a Luca Vergallito, altro corridore arrivato al World Tour seguendo un percorso molto personale.

Nella stagione 2025, Gaffuri è stato grande protagonista al campionato italiano vinto dal compagno di squadra Filippo Conca. Quella eclatante dimostrazione di freschezza e talento è valsa al 26enne brianzolo un passaggio dalla Polti come stagista e ora il contratto da professionista del World Tour con la Picnic PostNL.

"Non vedo l'ora di acquisire esperienza in gare più impegnative", ha commentato Gaffuri. "Sono uno scalatore, più un tipo diesel con grande resistenza, ma so di poter ancora migliorare come visione di gara. Il mio obiettivo è puntare a raggiungere dei risultati nelle corse a tappe più brevi e anche essere un valido aiuto per i nostri corridori in alta montagna", ha aggiunto il corridore italiano.

'Può competere nelle classiche delle Ardenne'

Il ds della Picnic PostNL, Rudi Kemna, ha spiegato di avere delle aspettative importanti su Gaffuri. "Vediamo Mattia come un corridore che può competere nei finali delle classiche delle Ardenne entro pochi anni e, nelle grandi corse a tappe può essere un supporto fondamentale per i nostri scalatori Max Poole e Oscar Onley.

Ha dimostrato il suo immenso talento anche come stagista quest'autunno. Siamo quindi molto felici di averlo nella nostra squadra per i prossimi anni", ha concluso Kemna.

Insieme a quello di Gaffuri, la Picnic PostNL ha confermato anche l'arrivo di un altro corridore, il 22enne francese Henri-François Renard-Haquin.