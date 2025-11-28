RCS Sport presenterà ufficialmente il percorso del Giro d'Italia 2026 in un evento previsto lunedì 1° dicembre a Roma. Il tracciato è, però, già noto in molte parti. Grazie alle anticipazioni confermate dalla stampa locale dei territori interessati al passaggio della corsa, molte tappe sono già state scoperte. La corsa rosa partirà dalla Bulgaria come confermato direttamente dal presidente di RCS Urbano Cairo durante il Festival dello Sport di Trento. Dopo tre giorni nel Paese balcanico, la corsa ripartirà dalla Calabria per risalire la penisola.

Tra i punti chiave ci saranno una lunga cronometro pianeggiante in Toscana e gli arrivi in salita al Blockhaus e Corno alle Scale sugli Appennini e quelli di Pila, Carì, Piani di Pezzè e Piancavallo sulle Alpi.

Giro d'Italia, Blockhaus e Corno alle Scale sugli Appennini

Il Giro d'Italia 2026 partirà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. L'Uci ha concesso un giorno di riposo extra a RCS, con uno strappo alla regola che prevede questa possibilità una volta ogni quattro anni. Il Giro aveva già usufruito del riposo supplementare nella scorsa edizione, partita dall'Albania, ma per poter accettare la ricca proposta bulgara doveva necessariamente avere a disposizione un giorno in più per rientrare in Italia.

Il Giro resterà in Bulgaria per i canonici tre giorni di ogni partenza estera. Due di queste tappe dovrebbero essere per velocisti, mentre quella centrale dovrebbe prevedere un tracciato più movimentato. La ripartenza avverrà dalla Calabria, con probabili tappe a Cosenza, per velocisti, e a Potenza, per finisseur. Quindi si andrà a Napoli con un'altra frazione da volata, per entrare poi in una fase più impegnativa della corsa.

Il primo arrivo in salita del Giro d'Italia 2026 sarà sul Blockhaus, anche se non è chiaro quale versante della montagna abruzzese sarà affrontato. Quindi ci sarà una tappa marchigiana con i muri, le brevi salite già viste tante volte alla Tirreno-Adriatico e l'arrivo a Fermo.

Questa parte appenninica della corsa rosa si concluderà con l'arrivo a Corno alle Scale, una salita di poco più di dieci km, con la seconda metà molto impegnativa.

Dopo il secondo giorno di riposo, il Giro d'Italia 2026 riprenderà con una tappa decisiva, una cronometro di circa 40 km in Toscana, da Viareggio a Massa. Questa tappa potrebbe fare da richiamo per Remco Evenepoel, che non ha nascosto la delusione per i pochi chilometri a cronometro previsti al Tour de France. Il Giro virerà poi verso il nord ovest, con tappe a Chiavari, Novi Ligure e Verbania prima della raffica di salite finali sulle Alpi.

Sconfinamento a Carì, ultime montagne in Friuli

Il primo confronto con le montagne alpine sarà in Valle d'Aosta, con il traguardo di Pila al termine di una frazione che dovrebbe presentare molte salite e un dislivello importante.

Una tappa cuscinetto porterà alla sequenza decisiva che con lo sconfinamento svizzero di Carì. La tappa potrebbe prevedere la sola salita finale, che comunque è molto impegnativa, vista la pendenza media sul 10% negli 8 km di sviluppo. Si andrà in Trentino, con una frazione di media difficoltà e l'arrivo ad Andalo, per passare in Veneto con il traguardo di Pieve di Soligo segnato dal Muro di Ca’ del Poggio a pochi chilometri dal traguardo.

Al terzultimo giorno si affronterà probabilmente la tappa più dura di questo Giro d'Italia 2026, una classica cavalcata sulle leggendarie montagne dolomitiche, con Passo di Giau, Falzarego e l'arrivo inedito ai Piani di Pezzè. La ventesima tappa passerà in Friuli, dove si affronterà per due volte la salita di Piancavallo, una scalata di una quindicina di km all'8%.

Infine, un lungo trasferimento porterà tutta la carovana a Roma per il finale del Giro d'Italia 2026.