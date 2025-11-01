Il passaggio di Remco Evenepoel dalla Soudal-QuickStep alla Red Bull-Bora Hansgrohe è stato il colpo a sensazione dell'ultimo mercato del ciclismo professionistico. Il campione olimpico ha concluso la sua lunga avventura nel team belga, in cui ha vissuto tutta la sua prima parte di carriera, dal 2019 a oggi, per cercare un ulteriore salto di qualità nell'ambiziosa e ricca Red Bull. L'obiettivo a lungo termine di Evenepoel è quello di lottare per la vittoria nei grandi giri, e soprattutto conquistare il Tour de France. Dalle pagine del giornale di lingua fiamminga Wielrijder & Biker, l'ex campione Bernard Hinault si è mostrato un po' scettico sulle possibilità di Evenepoel di vincere la maglia gialla.

Hinault, che di Tour ne ha vinti cinque, ritiene che il 25enne belga abbia diversi punti deboli, soprattutto in salita, e che stia ancora lottando con i danni dei tanti incidenti in cui è stato coinvolto nel corso della carriera.

Hinault: 'Non mi ha impressionato in salita'

La nuova avventura di Remco Evenepoel con la Red Bull sta richiamando grande curiosità nel mondo del ciclismo. Dopo sette anni con la Soudal-QuickStep, il belga aveva bisogno di cercare altrove quello spunto indispensabile per colmare il gap da Vingegaard e soprattutto Pogačar nelle grandi corse a tappe. L'approdo in un top team, con un budget e una struttura che si stanno allineando ai vertici del ciclismo, potrebbe consentirgli di fare un ulteriore salto di qualità e rimettere in gioco le gerarchie, molto ben definite, dei grandi giri.

Secondo Bernard Hinault, però, i limiti di Evenepoel vanno al di là della squadra di appartenenza e del supporto che da questa potrà avere. Il leggendario campione francese ha mostrato molti dubbi sulle possibilità di Evenepoel di vincere il Tour in futuro. "Dipenderà anche dal percorso. Quanto saranno lunghe le tappe a cronometro, quali salite saranno in una posizione cruciale", ha commentato Hinault, che non vede Evenepoel all'altezza dei migliori sulle grandi montagne. "Ho ancora dei dubbi sulle sue capacità in salita, non mi ha ancora impressionato su quel terreno", ha analizzato l'ex campione.

'Servono un paio d'anni perché il corpo si riprenda'

Secondo Hinault, l'altro limite di Evenepoel sono le conseguenze di tutti gli infortuni avuti in carriera.

Il belga ha avuto tre incidenti particolarmente seri. Il primo al Lombardia 2020, quando volò giù da un ponte nella discesa dal Muro di Sormano. Il secondo alla Volta Paesi Baschi del 2024, quando fu coinvolto nella stessa maxicaduta che costò un serio infortunio anche a Vingegaard. L'ultimo nello scorso dicembre, quando centrò una portiera di un furgone mentre si stava allenando vicino a casa.

"I danni che ha subito ogni volta sono stati enormi. Non ci si riprende da soli. Incidenti come questi sono un vero stress per il corpo. Tutti danno per scontato che tutto torni a posto una volta che un pilota torna in sella, ma non è così. Penso che servano un paio d'anni perché il corpo si riprenda completamente", ha commentato Hinault.

"Mi piacerebbe vederlo correre un Grande Giro quando sarà al suo meglio e tutto andrà per il meglio, è ancora giovane e ha margini di crescita", ha concluso Bernard Hinault.