Dopo sette anni passati lontano dalle corse professionistiche, George Hincapie si appresta a fare il suo rientro nel grande ciclismo. L'ex campione americano, per tanti anni uomo di fiducia di Lance Armstrong, ha allestito una nuova squadra che farà il debutto nella categoria Professional nella stagione 2026. Parlando a Bici.pro, Hincapie ha presentato il suo progetto, che nasce con un organico di livello abbastanza basso, ma con ambizioni stellari a lungo termine. Hincapie ha precisato che nella squadra non è coinvolto il suo amico Lance Armstrong, con cui collabora ancora nella realizzazione di un podcast, e che l'obiettivo è crescere gradualmente per arrivare ad essere "il Dream Team del Tour de France".

'I numero del ciclismo in America sono in calo'

George Hincapie ha chiuso la sua carriera da corridore professionista nel 2012 con la maglia della BMC, dopo essere stato per anni uno dei fedeli gregari di Armstrong. Da allora, l'ex corridore è stato manager di una piccola formazione americana, la Holowesko. Terminata anche questa esperienza, nel 2018, Hincapie è uscito dal ciclismo pro, ma ora è pronto al rientro con un nuovo progetto.

L'ex campione ha allestito una nuova squadra, la Modern Adventure Pro Cycling, che inizierà la sua avventura come team professional nel 2026. L'idea di Hincapie è quella di portare avanti un progetto molto americano e riportare in auge il ciclismo negli States. L'organico è infatti composto in gran parte da corridori statunitensi, e Hincapie ha indicato che sarà così anche a lungo termine.

L'ex campione ha spiegato di voler impegnare la squadra sia nello scarno calendario di corse americane, che in quello europeo, e che il desiderio è di essere presenti anche in Italia. Hincapie ha voluto chiarire che questa squadra è totalmente sua e che nel progetto non è coinvolto in alcun modo Lance Armstrong. "Siamo in contatto, lavoro con lui al podcast, ma la squadra è completamente slegata da Lance e anche nella ricerca di sponsor mi muovo in modo autonomo" ha dichiarato Hincapie, che ha idee molto ambiziose per il futuro della sua squadra.

"Voglio creare il Dream Team americano, il Dream Team del Tour de France. So che ci vorrà molto tempo" ha dichiarato il proprietario della Modern Adventure, aggiungendo di voler rilanciare il ciclismo nel paese.

"I numeri, in termini di audience, stanno diminuendo. Quindi vorrei costruire una squadra di Serie A che i tifosi americano possano sostenere" ha spiegato Hincapie.

Hayter è l'uomo più atteso della Modern Adventure

La Modern Adventure Pro Cycling debutterà nel ciclismo professionistico nel 2026 con un organico di 20 corridori. Il livello è abbastanza modesto. Il nome più interessante è quello di Leo Hayter, 24enne britannico che dopo aver vinto il Giro Next Gen aveva smesso per il troppo stress. Hayter ha deciso ora di tornare a correre dopo circa un anno e mezzo di pausa. L'unico altro corridore ad avere qualche esperienza nel ciclismo che conta è Stefan De Bod, 29ene sudafricano che ha corso, senza grande successo, in Astana e EF.

Tra gli altri spicca Robin Carpenter, 33enne con un passato in diverse squadre Professional americane, e con una vittoria di tappa al Tour of Britain.

Ecco i 20 corridori della Modern Adventure Pro Cycling.