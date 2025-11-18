Michael Bolognini è una delle figure più autorevoli dell’esplorazione estrema contemporanea. Atleta nel lancio del giavellotto, guida professionista AIGS e specialista in tecniche di sopravvivenza, negli anni ha trasformato la sua esperienza sul campo in un metodo riconosciuto a livello internazionale. Dopo le prime due edizioni del progetto “7 Days Extreme Essential”, portate a termine nel Circolo Polare Artico e in Islanda, ha concluso la sua missione più impegnativa: una spedizione di 22 giorni in Iran, dalle giungle montane alle vette glaciali del Damavand, fino al deserto più caldo del pianeta.

Un’impresa della quale ha parlato a Blasting News.

‘Il mio obiettivo era vivere quell’ambiente, perché presente solo in Iran e viverlo a modo mio'

La spedizione in Iran ha rappresentato la più impegnativa tra le edizioni del progetto “7 Days Extreme Essential”. Qual è stato il momento in cui ha percepito in modo più evidente il limite umano che stava mettendo alla prova?

‘Per me è stato non tanto durante le fasi della spedizione, alcune delle quali molto faticose come la scalata del Damavand per ciò che accaduto, ma la fase iniziale, il viaggio dall’Italia all’Iran. Questo perché quando si prepara una spedizione si controllano i vari siti e il sito della Farnesina sconsiglia altamente agli italiani di recarsi anche per lavoro.

Non conoscevo nessuno del team che si è poi creato in Iran. Conoscevo delle persone che mi hanno invitato tre anni tramite social. È nata adesso l’opportunità per effettuare questo viaggio importante. Ricordo la sensazione di ignoto, l’insicurezza nel rapportarmi con una realtà che non conoscevo per niente per poi trasformarsi in una delle parti più emozionanti di questo viaggio. La scoperta di ciò che ho trovato è stata un’umanità, un’accoglienza incredibile da parte della popolazione iraniana sia quando ero là, sia ora che mi mandano centinaia di messaggi d’amore. È un amore culturale, un voler mostrare un mondo che al di fuori di quel mondo è visto nel modo sbagliato’

Nella prima fase, tra giungla, alture rocciose e canyon aridi, ha scelto rifugi completamente diversi a seconda dell’ambiente.

Quale di queste soluzioni di sopravvivenza considera la più significativa nel raccontare la filosofia del suo metodo?

‘In Iran ogni singolo passo è stato la dimostrazione che la mia filosofia può essere applicata. In Italia è illegale: non puoi tenere una tenda in un’area protetta mentre in Iran questo è possibile come forme di tutela eccellente. Non si può danneggiare l’ambiente ma puoi viverlo con l’indispensabile o l’essenziale. Puoi accendere un fuoco a terra e questo è il metodo corretto perché ti insegna a vivere la natura e rispettarla come casa tua. L’ambiente, aldilà che era straordinariamente grande e privo di confini, era con pochissima presenza dell’essere umano e laddove ci fosse questa presenza era ben organizzata dalle stesse persone che vivono l’area naturale ma solo in alcune zone.

L’ambiente era molto pulito e le persone che ho incontrato hanno un rapporto religioso con la natura. Se voglio pensare ad un rifugio in particolare vi sono due aneddoti. Il primo era su un’altura. Stavamo salendo verso la montagna, 3500 metri e ha iniziato a piovere, quindi la sera abbiamo dovuto trovare rifugio su un pendio. I ragazzi si sono infilati dentro la foresta e hanno trovato un tronco che, per qualche motivo era diviso a metà, era stato ribaltato e le due metà sono diventate il pavimento del nostro rifugio che è stato livellato, sistemato. Con due teli impermeabili abbiamo fatto il tetto e acceso il fuoco. La cosa che mi ha stupito è stata l’energia per realizzare questo rifugio.

Eravamo in tre e in quel momento volevano creare un rifugio per tutti e tre. È stato un rifugio dove io ho dormito che se mi girava finivo giù dalla scarpata della montagna. È stata la cosa bella, quella di condividere la fatica per quel rifugio solo noi tre’.

La scalata al Monte Damavand, realizzata in una stagione ad alto rischio e senza tenda, ha segnato una prima mondiale. C’è stato un punto durante l’ascesa in cui ha pensato che le condizioni potessero costringerla allo stop?

‘Il mio obiettivo era vivere quell’ambiente, perché presente solo in Iran e viverlo a modo mio. Ha tirato fuori il suo carattere. La stagione non sapevo fosse valutata ad alto rischio. Non è difficile tecnicamente la montagna ma diventa molto estrema nelle condizioni in cui l’abbiamo affrontata noi.

Con l’afflusso dell’aria umida proveniente dal Mar Caspio si creano queste tempeste di ghiaccio che in un istante abbattano le temperature arrivando anche a -60 e ti congela tutto. C’è anche la quota di mezzo ed eravamo a oltre 5000 metri di quota. Non c’è stato un momento nel quale mi sono sentito di fermarmi. La parte più difficoltosa è stata all’inizio perché ho dormito solo un’ora. Sono partito con poche ore di riposo ma avevo un obiettivo importante: arrivare in vetta e un motivo per me estremamente importante, perché la notte prima di partire era morta la mia cagnolina che era una figlia per me e la mia ex moglie. Avevo deciso, insieme alla mia ex moglie di portare dei peli di Abigail con me per darle quest’ultimo viaggio.

Questa missione segreta mi ha dato l’energia in più ed è servita per arricchire la mia vita’.

Michael Bolognini: 'Io ho la grande fortuna di adattarmi molto facilmente'

Il passaggio repentino dal gelo del Damavand alle temperature torride del Deserto del Lut è un salto estremo persino per un professionista. Come ha gestito questo shock termico e quali adattamenti fisici o mentali sono stati necessari?

‘Io ho la grande fortuna di adattarmi molto facilmente a quelle che possono sembrare delle situazioni difficili di adattamento. Questo rapporto con la natura ce l’ho da bambino. C’è un adattamento mentale alla fatica. Il mio segreto è la curiosità e potermi sentire parte di quegli ambienti straordinari e unici, far sì che ogni passo ti porta a scoprire questi luoghi ti porta a far scomparire la stanchezza.

Anche se hai poche energie, caldo, freddo sei spinto ad andare avanti. L’esperienza poi fa il resto. Anche se possono sembrare estremi questi ambienti lo sono meno di alcune città. In città, infatti, rischi di esser messo sotto se c’è qualcuno distratto al cellulare e sono incognite di cui non puoi tener conto’.

Nel suo racconto pone grande attenzione al valore umano della spedizione e alla collaborazione con team e istituzioni iraniane. Quanto ha inciso questo rapporto nel successo dell’impresa e cosa porta con sé da questo legame?

‘Io non ho mai incontrato persone che hanno questo amore, questa accoglienza, volontà di farti sentire parte della loro vita. È stato un dono straordinario. Ho ricevuto messaggi paragonati a messaggi d’amore.

Per come siamo noi, inizialmente, aveva creato uno stato di insicurezza ma in realtà in questi 22 giorni di spedizione ho capito che quel mondo insegna tantissimo alle persone come me. Ti dà l’opportunità di vedere un’umanità totalmente differente. Solo in Iran ho trovato questa accoglienza pura nel vero senso del termine. Matin, il mio compagno di spedizione, quando gli passavo il coltello poi lui me lo porgeva con due mani per un senso di rispetto. Nelle tre fasi della spedizione, avevo due giorni di riposo dove tornavo a Teheran e dormivo in un hotel. Un giorno sono andato a mangiare una pizza ed in ascensore e incontro un iraniano. Questa persona mi fa delle domande, un po’ in italiano perché aveva lavorato, e da persona estranea mi dice che mi avrebbe portato a vedere Teheran.

Questo spiega il loro senso di accoglienza’.

Le sue prossime missioni — Patagonia e Tanzania — sembrano voler alzare ulteriormente l’asticella. Cosa rappresentano per lei e come si inseriranno nell’evoluzione del progetto “7 Days Extreme Essential”?

‘Ogni spedizione viene costruita per lavoro, per collaborazioni, per esplorare il mondo e vivere nuove esperienze e qualcosa di nuovo. L’Iran, in realtà, ad oggi è l’avventura più grande che ho vissuto. Anche per tutto ciò che è accaduto che era inaspettato. Nel deserto de Damavand, anche quando la macchina ci ha lasciato, e la vedevi andare via, ti rendi conto che ti senti piccolo di fronte a questa immensa spiaggia con dune alte trecento metri.

Le prossime spedizioni verranno costruite in base alle opportunità, più brevi e con mezzi diversi. Ad esempio in Patagonia si andrà in canoa. Poi ci sarà l’Africa, in Tanzania dove tenterò la vetta del Kilimangiaro. Stavo ripensando di tornare in Iran per fare un’esperienza sulla neve ma comunque tornare nel medio-oriente. Tante cose capitano perché devono capitare e questo fa alzare l’asticella. La ricerca dell’estremo è andare a mettere piede in un ambiente che non conosci’.