Il finale del Tour de France di Tadej Pogačar ha lasciato qualche interrogativo aperto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del ciclismo. Dopo aver dominato la corsa per due settimane abbondanti, vincendo quattro tappe e mettendo al sicuro la maglia gialla, il fuoriclasse sloveno è apparso stranamente insofferente e stressato nelle giornate conclusive. Pogačar ha corso in maniera insolitamente prudente e conservativa nelle tappe alpine, e nelle interviste è apparso cupo e desideroso di chiudere alla svelta quel Tour in cui stava scrivendo una nuova pagina di storia del ciclismo.

A stagione ormai conclusa, il campione ha poi rivelato che quel cambio di umore e di interpretazione della corsa era stato dovuto ad un infortunio ad un ginocchio. Il suo compagno di squadra Nils Politt ha ora rivelato che il problema era sorto nella tappa del Mont Ventoux: "Pogačar aveva un grosso livido sotto la rotula" ha raccontato il tedesco.

Politt: 'Mi ha detto di avere un dolore fortissimo'

Nils Politt ha raccontato il dietro le quinte del Tour de France intervenendo al podcast "Ulle and Rick", con Jan Ullrich e Rick Zabel. Il corridore tedesco, uno dei gregari più fidati di Tadej Pogačar, ha svelato che tutto è iniziato all'arrivo della tappa del Mont Ventoux. Sulla montagna provenzale, Vingegaard aveva provato più volte a mettere in difficoltà Pogačar, che però aveva sempre risposto brillantemente, fino a battere il danese nello sprint finale.

"In quella tappa del Mont Ventoux, nello sprint, voleva guadagnare ancora qualche secondo su Jonas, ma ha sbattuto il ginocchio sul manubrio", ha spiegato Politt. "Dopo aveva un grosso livido sotto la rotula. E il giorno dopo, o due giorni dopo, è venuto da me. Si sentiva dalla sua voce che qualcosa non andava. Ha detto: 'Mi fa male il ginocchio. Ho un dolore fortissimo al ginocchio" ha raccontato Nils Politt.

In casa UAE Emirates è salita la preoccupazione, soprattutto in vista delle ultime tappe di montagna sulle Alpi. Pogačar è stato sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha escluso danni gravi, ma il corridore ha continuato ad avvertire del dolore. "Tadej era davvero preoccupato, soprattutto perché si avvicinava la tappa del Col de la Loze", ha raccontato Politt, ricordando come su questa salita Pogačar avesse vissuto una pesante crisi al Tour del 2023.

"Tadej mi ha detto che l'ultima volta era crollato completamente lì'. Era il Col de la Loze affrontato da un altro versante, ma comunque... Ha detto che è stata la più grande delusione della sua carriera. Quindi nutriva un enorme rispetto per quella tappa" ha raccontato il corridore tedesco. La UAE è comunque riuscita a mascherare la situazione e a non far trapelare la notizia dell'infortunio. "Bisogna tacere, ovviamente. Non si può andare in giro a dire: 'Ehi, Tadej ha male al ginocchio'. Perché allora penseranno, 'Bene, lo attecchermo subito'. Farebbero a tutta la prima salita e cercherebbero di peggiorare ulteriormente la situazione" ha dichiarato Nils Politt.

'Sui Campi Elisi ha dimostrato quanto gli piaccia il ciclismo'

Nonostante il problema al ginocchio e l'insofferenza degli ultimi giorni, Pogačar ha superato il momento più critico, e portato a Parigi la sua maglia gialla. Qui, si è concesso un ultimo show, tentando di vincere sui Campi Elisi in una tappa del tutto inutile ai fini della classifica generale. "Eravamo molto felici quando il Tour è finalmente finito. Anche quando a Parigi aveva detto che se la sarebbe presa comoda. Poi abbiamo sentito alla radio che era al comando, e abbiamo pensato: 'Oh no'. Non c'è nessun compagno di squadra con lui, ed è lì da solo" ha raccontato Politt, che ora ripensa a quella giornata con il sorriso.

"Questo dimostra quanto gli piaccia il ciclismo. Ha semplicemente fiutato un'opportunità. Ha pensato che vincere sui Campi Elisi in maglia gialla sarebbe stato fantastico. È un ragazzo un po' giocoso in questo senso", ha detto Politt.