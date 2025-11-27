Il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, ha tenuto un incontro sul tema della leadership e del lavoro di squadra nella sede del Comune di Bari, intervenendo in qualità di “coach di leadership” per amministratori e dipendenti dell’ente. L’appuntamento è stato inserito in un percorso di formazione interna che applica esperienze e strumenti dello sport di alto livello per rafforzare competenze gestionali e organizzative nella macchina pubblica.

L’incontro al Comune di Bari

L’iniziativa si è tenuta nel palazzo municipale del capoluogo pugliese e ha previsto un confronto diretto tra De Giorgi e il personale del Comune, con particolare attenzione ai ruoli di responsabilità.

Il tecnico ha messo a disposizione l’esperienza maturata alla guida della nazionale, portando esempi concreti di gestione del gruppo, costruzione di un clima di fiducia e definizione di obiettivi chiari e condivisi: elementi che, nel suo lavoro quotidiano, risultano determinanti per la solidità di una squadra.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi come la comunicazione all’interno di un’organizzazione complessa, la capacità di prendere decisioni in tempi rapidi, la gestione dei momenti di crisi e la valorizzazione dei singoli all’interno di un progetto comune. Il parallelismo tra una squadra di pallavolo e una struttura amministrativa è stato al centro della riflessione: in entrambi i contesti ruoli diversi devono integrarsi e sostenersi a vicenda per ottenere risultati duraturi.

Un incontro utile a rafforzare la cultura organizzativa del Comune

La scelta di ospitare un appuntamento di questo tipo nella casa comunale ha sottolineato la volontà dell’ente di investire nella formazione continua del proprio personale. Bari, come molti altri grandi centri urbani, si confronta quotidianamente con esigenze complesse legate ai servizi ai cittadini, alle infrastrutture e ai progetti sul territorio; in questo quadro, la capacità di fare squadra tra uffici e settori differenti diventa un fattore decisivo tanto quanto, in campo, lo è l’intesa tra i giocatori di un sestetto.

Per De Giorgi, l’incontro ha rappresentato anche l’occasione per raccontare il dietro le quinte del lavoro di un gruppo di alto livello: dalle sedute video alla preparazione mentale delle gare, dalla distribuzione delle responsabilità in campo alla gestione degli errori.

Elementi che, tradotti nel linguaggio dell’amministrazione pubblica, possono diventare strumenti utili per affrontare scadenze ravvicinate, progetti complessi che coinvolgono più uffici o situazioni impreviste che richiedono prontezza di reazione.