Da Abu Dhabi, dove è stato tra gli ospiti dei mondiali di ciclismo virtuale, Peter Sagan ha rilasciato una lunga intervista al giornale spagnolo Marca. Oltre a parlare del suo ruolo di ambasciatore del marchio MyWhoosh e dell'ascesa del ciclismo praticato sui rulli, il tre volte iridato ha fatto delle interessanti riflessioni sull'evoluzione che ha stravolto il mondo delle corse negli ultimi anni. Sagan ha spiegato di non vedere in gruppo dei corridori della nuova generazione simili a lui, e di capire chi parla di un ciclismo troppo scontato per le vittorie a ripetizione di Tadej Pogacar.

"Non dico che sia noioso, ma a volte due ore prima dell'arrivo sai già chi vincerà" ha commentato Peter Sagan.

'Il ciclismo è cambiato molto dopo la pandemia'

Peter Sagan ha concluso la sua attività nel ciclismo su strada nel 2023, dopo 14 stagioni segnate da oltre cento vittorie, tre maglie iridate, un Fiandre e una Roubaix, ma anche un finale di carriera abbastanza anonimo. Il campione slovacco è poi tornato alle origini, alla mountain bike, tentando di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, un'ultima sfida che però si è chiusa con un nulla di fatto. Da allora, Sagan ha iniziato una nuova vita come ambasciatore di diverse aziende legate al ciclismo e in questa veste è stato ospite dei mondiali di ciclismo virtuale, che si sono svolti ad Abu Dhabi.

Sagan si è detto entusiasta dello sviluppo e delle possibilità offerte dal ciclismo virtuale. "Credo che il ciclismo sia cambiato molto dopo la pandemia. Queste piattaforme sono esplose e sono state davvero importanti per le persone, soprattutto per chi non poteva uscire in bici. Hanno mantenuto vivo lo spirito di tanti ciclisti. La cosa grandiosa è quanto si sia evoluta la tecnologia. Quando ho iniziato ad andare in bici, niente di tutto questo esisteva" ha commentato l'ex campione slovacco, che ad Abu Dhabi ha assistito alle gare iridate ma ha anche partecipato ad una pedalata virtuale.

'Oggi è tutto molto più controllato'

Parlando del ciclismo su strada di oggi, l'ex iridato ha spiegato di non vedere un nuovo Sagan in gruppo.

"No, non vedo corridori che mi ricordano particolarmente il mio stile di corsa, ora è tutto diverso" ha dichiarato Sagan, che ha riflettuto su questo ciclismo molto scientifico e dominato in maniera incontrastata da Pogacar.

"Non dico che sia noioso, ma... è vero che a volte, due ore prima del traguardo, sai già chi vincerà. Questo cambia un po' la sensazione. In generale, sì: tutto è molto più controllato. Anche quando correvo io si controllavano il peso, l'alimentazione, tutto. Però ora la scienza ha sicuramente fatto un altro passo avanti" ha commentato Peter Sagan.