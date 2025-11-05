Una nuova grande sfida tra le due squadre protagoniste della pallavolo femminile italiana. Oggi (mercoledì 5 novembre) alle 20.30 si affrontano la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano. Questa partita è il recupero della quarta giornata di Regular Season della Serie A1, che era saltata proprio per lasciare spazio alla Supercoppa tra i due team a Trieste. Il primo trofeo stagionale è andato a Milano, che con una prestazione di grande livello è riuscita ad interrompere la lunga striscia di successi delle Pantere. Si tratta quindi di una rivincita, in cui le meneghine proveranno a ripetersi, mentre le trevigiane punteranno a conquistare un successo fondamentale sia per il morale che per la classifica.

Conegliano potrà contare sul fattore campo, visto che il Palaverde avrà oltre cinquemila spettatori presenti. Il match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Stato di forma e precedenti di Conegliano-Milano

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano si presenta a questo big match forte del primo posto in classifica con venti punti. La squadra di coach Santarelli ha vinto tutte le sette partite disputate fino ad ora in campionato ed è l’unica ancora imbattuta in Serie A1. Dall’altra parte invece la Numia Vero Volley Milano è terza in classifica, alle spalle di Scandicci e a quattro punti di distanza da Conegliano.

La squadra di coach Lavarini ha subito due sconfitte in campionato, contro Chieri e Scandicci, ma si trova in un buon momento di forma visto che ha vinto per 3-0 tutte le ultime tre partite. Per quanto riguarda i precedenti, sono in totale quarantasette le sfide tra le due squadre, con il bilancio nettamente a favore delle Pantere, che hanno ottenuto quarantuno successi.

Le protagoniste attese in campo

La sfida tra Conegliano e Milano di questa sera metterà come di consueto in luce alcune tre le migliori giocatrici al mondo. I riflettori saranno puntati in particolare sull’azzurra Paola Egonu, che nella Supercoppa ha trascinato Milano al successo, ottenendo il titolo di MVP del match. Dall’altra parte invece la svedese Isabelle Haak sta facendo la differenza in questa stagione, con ben cinque premi MVP ottenuti in campionato.

Citiamo poi anche le cinque campionesse del mondo presenti, ovvero Sarah Fahr, Monica De Gennaro, Anna Danesi, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori, oltre alla grande stella brasiliana Gabi, mentre sarà assente la cinese Zhu, il cui posto dovrebbe essere preso da Fatoumatta Sillah.