Si chiude oggi (mercoledì 19 novembre) la sesta giornata della Regular Season della SuperLega di pallavolo maschile. La maggior parte delle partite di questo turno si sono disputate sabato 8 e domenica 9 novembre, per occupare lo slot lasciato libero dallo slittamento della Supercoppa. Per completare il programma del turno mancava una sola partita, che si giocherà questa sera alle ore 20:30. Si tratta del match tra Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina. All’Allianz Cloud si affronteranno due squadre che vivono momenti molto differenti, visto che i padroni di casa sono attualmente ottavi in classifica con sette punti ottenuti, mentre gli ospiti sono ultimi e hanno racimolato un solo punto in questa stagione.

Il match tra Milano e Grottazzolina sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, oltre che in abbonamento su VBTV con il commento di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni.

Precedenti e statistiche di Milano-Grottazzolina

Quello di questa sera sarà il quarto confronto assoluto tra Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina, dopo i tre dello scorso anno. L’unico incontro disputato tra le due squadre all’Allianz Cloud è quello del settimo turno di andata del torneo 2024/25, quando i padroni di casa si imposero con il punteggio di 3-1. Poi è arrivato il successo di Grottazzolina al tie-break al ritorno, mentre i milanesi hanno avuto la meglio 3-0 nel Girone di Play Off 5° Posto.

Tra i giocatori a caccia di traguardi statistici rilevanti troviamo tra le fila di Milano Ferre Reggers, top scorer dell’intero turno, a caccia del muro numero 100 in SuperLega, mentre dall’altra parte Michele Fedrizzi vuole avvicinarsi al traguardo dei 1.000 punti in SuperLega.

I risultati degli altri match del sesto turno di SuperLega

Per quanto riguarda le sfide già disputate della sesta giornata della Regular Season di SuperLega, il risultato più determinante è stata la vittoria per 3-0 della Cucine Lube Civitanova contro l’allora capolista Rana Verona. Successo importante anche quello ottenuto al tie-break dalla Sir Susa Scai Perugia sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Vittoria al tie-break anche per Cisterna Volley in trasferta contro la Vero Volley Monza.

Tre punti poi per i campioni in carica dell’Itas Trentino che si sono presi il successo per 3-1 contro l’M.A. Acqua S.Bernardo Cuneo. Infine Valsa Group Modena ha superato nettamente per 3-0 la Sonepar Padova. Ricordiamo infine che dopo questo turno si è giocata anche la quinta giornata nell’ultimo weekend, che ha portato ulteriori cambiamenti alla classifica provvisoria.