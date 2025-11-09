Prosegue la SuperLega di pallavolo maschile, con le partite della sesta giornata di Regular Season. Si tratta di un turno particolare, visto che propone il ricollocamento di cinque gare su sei a cavallo della quarta e quinta giornata, che erano originariamente previste come turno infrasettimanale, ma sono state rimesse nel weekend a causa dello slittamento della Supercoppa. Al di là di questo tecnicismo del calendario, è un turno sicuramente interessante perché presenta diversi scontri impegnativi per le squadre nelle prime posizioni della classifica provvisoria.

Tra questi troviamo il big match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia, in programma questa sera (domenica 9 novembre) alle ore 20.30. Si tratta del remake della finale terzo posto della scorsa stagione, in cui i Block Devils hanno avuto la meglio ottenendo l’ultimo pass per la CEV Champions League. Il match tra Piacenza e Perugia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Precedenti ed ex di Piacenza-Perugia

La Sir Susa Scai Perugia si presenta a questo match con quattro vittorie su altrettante gare disputate contro Monza, Civitanova, Padova e Modena, e un secondo posto in classifica ad un solo punto di distanza da Verona.

Dall’altra parte invece la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha ottenuto due vittorie e due sconfitte. Battuta in trasferta a Verona, ha poi superato Milano, successivamente ha preso con Modena, mentre nell’ultima ha superato Cuneo al tiebreak. Sono diciassette i precedenti tra le due formazioni in partite ufficiali, con quindici vittorie per Perugia e solo due per Piacenza. Per quanto riguarda gli ex giocatori della partita, sono due, entrambi nelle file di Piacenza: Gianluca Galassi e Dragan Travica, che hanno giocato con Perugia rispettivamente nel 2018/19 e dal 2020 al 2022.

Le altre partite della sesta giornata

La sesta giornata della SuperLega si è aperta sabato 8 novembre con la vittoria al tie break di Cisterna Volley all’Opiquad Arena contro la Vero Volley Monza.

Poi i campioni in carica dell’Itas Trentino sono tornati alla vittoria dopo due sconfitte, superando 3-1 la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Per quanto riguarda le gare domenicali, oltre alla sfida tra Piacenza e Perugia, ci saranno due match alle ore 18.00: la Cucine Lube Civitanova ospita la capolista Rana Verona, mentre Valsa Group Modena prova a riscattarsi contro la Sonepar Padova. Il match tra Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina si giocherà invece tra poco meno di due settimane, mercoledì 19 novembre alle 20:30, visto che la gara è rimasta nella sua collocazione originale per questioni organizzative.