La settima giornata della Regular Season della SuperLega di pallavolo maschile propone il big match tra Itas Trentino e Sir Susa SCAI Perugia, in programma oggi (domenica 23 novembre) alle ore 18. La BTS Arena sarà sold out per la sfida di cartello del turno, che mette di fronte le ultime due vincitrici della CEV Champions League. Trento arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidarsi nella parte alta della classifica e di sfruttare il fattore campo per ricucire il gap su Perugia, attuale capolista e con cinque punti di vantaggio sui rivali.

Gli ospiti puntano a confermare un avvio di stagione solido e in linea con le ambizioni di vertice. La partita tra Itas Trentino e Sir Susa SCAI Perugia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Le statistiche di Trento-Perugia

Il duello tra Trento e Perugia ha una storia recente particolarmente ricca: i precedenti ufficiali sono cinquantasette, con un bilancio che vede la formazione umbra in vantaggio con trentadue successi, contro i venticinque ottenuti da Trento. I due club si sono affrontati in sfide spesso decisive, che hanno segnato stagioni intere. L’ultimo precedente risale al 12 gennaio 2025, quando Trento si impose al tie-break dopo oltre due ore e quaranta di gioco, chiudendo un quinto set tiratissimo sul 24-22.

Un match che ha segnato anche il record di tie-break più lungo nella storia della SuperLega, concluso dopo quaranta minuti di scambi. Anche il tema degli ex aggiunge ulteriori motivi d’interesse: nella rosa umbra figurano giocatori che hanno indossato a lungo la maglia trentina, come Massimo Colaci, Simone Giannelli, Sebastián Solé e Donovan Džavoronok, mentre la panchina di Perugia è guidata da Angelo Lorenzetti, tecnico che ha segnato un ciclo vincente proprio a Trento tra il 2016 e il 2023.

Le altre partite della giornata

La settima giornata della SuperLega si è aperta sabato 22 novembre alle 18 con l’anticipo tra Cisterna Volley e Allianz Milano, vinto dai meneghini per 0-3. Sono, invece, cinque gli incontri in programma domenica 23 novembre.

Alle 16 la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sfida la Valsa Group Modena, mentre alle 17.00, alla Kioene Arena, la Sonepar Padova riceve la Cucine Lube Civitanova, con i marchigiani chiamati a reagire dopo gli ultimi passi falsi. Alle 18.00 il già citato big match tra Trento e Perugia, poi il turno si chiude con i due posticipi delle 19.00: la Yuasa Battery Grottazzolina ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza, mentre la Rana Verona affronta in casa il Vero Volley Monza, in un'altra partita importante per la classifica.