Da Abu Dhabi, dove è stato ospite del mondiale di ciclismo virtuale organizzato dal suo sponsor MyWhoosh, Tadej Pogačar ha rilasciato un'interessante intervista al giornale spagnolo Marca. Il campione del mondo di ciclismo ha parlato dei suoi progetti per il futuro e della voglia di completare il suo palmares con le poche grandi corse che ancora gli mancano. Pogačar si è detto convinto di poter ancora migliorare rispetto al già stellare livello mostrato nelle ultime due stagioni, e incuriosito dall'evoluzione che potranno avere i protagonisti della nuova generazione che hanno fatto irruzione davanti al gruppo in questa stagione.

Il campione sloveno ha però respinto il paragone con il suo compagno Del Toro e l'astro nascente del ciclismo francese Seixas. "Non trovo in loro le stesse qualità che trovo in me stesso. Ma sono sicuro che siano molto ambiziosi" ha commentato Pogačar.

Pogačar: 'Una stagione da 9, ma si può migliorare'

La visita di Tadej Pogačar ad Abu Dhabi è avvenuta in occasione dei Mondiali di ciclismo virtuale, un evento promosso da MyWhoosh, sponsor della UAE e dello stesso campione sloveno. Insieme a Peter Sagan, Pogačar è stato uno dei testimonial e ospiti speciali dell'evento, e ha partecipato anche ad alcuni appuntamenti con i media. In un'intervista con Marca, il campione del mondo ha tirato il bilancio dell'incredibile stagione 2025, in cui ha fatto razzia di vittorie con imprese strabilianti.

Eppure, Pogačar non si è detto ancora pienamente soddisfatto di quanto ottenuto. "Darei un 9 alla mia stagione, ma c'è sempre margine di miglioramento in ogni aspetto della vita. Credo di poter migliorare in certi ambiti, sia in bici che fuori. Si può fare di meglio" ha commentato il campione della UAE Emirates.

Pogačar ha spiegato di essere molto motivato nel cercare di completare il suo palmares, ma di vivere questo progetto senza ossessioni, e che se alla fine non riuscisse a vincere una classica o la Vuelta andrebbe bene così. "Voglio andare alla Vuelta, voglio gareggiare e, naturalmente, voglio anche vincere. Ma se concludessi la mia carriera oggi, sarei molto contento" ha dichiarato il campione sloveno, che per il 2026 punterà molto sul Tour de France e su quelle classiche, Sanremo e Roubaix, che ancora gli mancano.

"Voglio mettermi alla prova nelle classiche, per dimostrare che posso migliorare nelle corse di un giorno rispetto a quest'anno o allo scorso. La Milano-Sanremo e la Roubaix sono due corse in cui sono davvero motivato a riprovare e a lottare per la vittoria" ha promesso Pogačar.

'Tutti sono ossessionati dai giovani talenti'

Il campione del mondo ha poi parlato dei protagonisti emergenti del ciclismo mondiale, della nuova generazione che si sta velocemente imponendo ai vertici. "Al giorno d'oggi tutti sono ossessionati dai giovani talenti" ha commentato Pogačar. "Nessuno smette di cercarli, soprattutto al Tour de France. Ecco perché vediamo così tanti corridori arrivare già ad altissimo livello: gambe forti, una mente forte, grande professionalità.

I ​​giovani corridori di oggi, come Paul Seixas o Isaac Del Toro, sono impressionanti. Voglio vedere come si svilupperanno le loro carriere. Forse sarà completamente diverso da quello che ho vissuto finora. Non vedo l'ora di seguire la loro carriera" ha dichiarato Pogačar.

Il campione del mondo ha però cercato di evitare il paragone con i giovani emergenti, Del Toro e Seixas, proposto da Marca. "Non li conosco molto bene. Non trovo in loro le stesse qualità che trovo in me stesso. Ma sono sicuro che siano molto ambiziosi. Riesco a vedere cosa fanno bene e cosa fanno male. Ho seguito un percorso simile, ed è molto interessante vederli crescere così rapidamente. Nel mio caso, è stato un po' più lento, ma sì, è molto interessante seguirli e competere con loro" ha dichiarato Tadej Pogačar.