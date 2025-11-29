In un'intervista rilasciata al giornale spagnolo AS, Tadej Pogačar ha parlato di un tema molto interessante riguardante il calendario del ciclismo professionistico. Il campione del mondo ha riflettuto sul fatto che spesso i corridori si trovano ad affrontare condizioni climatiche molto difficili sia al Giro d'Italia che alla Vuelta España, e che un semplice scambio tra le due corse potrebbe risolvere i problemi.

'Condizioni meteo migliori e più corridori'

Dagli anni Novanta, il calendario delle grandi corse a tappe del ciclismo professionistico si apre con il Giro d'Italia, che occupa il mese di maggio, prosegue con il Tour de France a luglio e si conclude con la Vuelta España, piazzata tra la fine di agosto e la prima metà di settembre.

Questa programmazione comporta diversi problemi. Il Giro si è trovato spesso a fare i conti con delle condizioni meteo ancora invernali sulle Alpi, con conseguente accorciamento o annullamento di alcune tappe tra le più importanti, soprattutto su passi in altissima quota come Stelvio o Gavia.

La Vuelta, al contrario, inizia in un periodo in cui in Spagna il caldo è ancora opprimente, una situazione che si è rivelata molto pesante quando la corsa è scattata dal sud del Paese. Ospite di un evento spagnolo, una granfondo alle Canarie, Pogačar è stato intervistato da AS, proponendo di cambiare il calendario del ciclismo per risolvere questi problemi. "Lo dico sempre, sarebbe molto meglio scambiare il Giro d'Italia con la Vuelta España, le condizioni meteorologiche e il numero di ciclisti che potrebbero partecipare sarebbero molto migliori", ha dichiarato il campione del mondo di ciclismo.

Pogačar ha parlato brevemente anche dei suoi programmi per il 2026, confermando che correrà il Tour de France e che uno degli obiettivi principali sarà il Mondiale di Montreal. "Sarà bellissimo e difficile da vincere", ha commentato lo sloveno, "Quando hai stagioni come l'anno scorso è difficile tornare l'anno successivo e fare ancora meglio. Dal mio punto di vista, se la prossima stagione farò meno, sarà un problema. Bisogna cercare di raggiungere lo stesso livello, ottenere gli stessi risultati e dimostrare di potercela fare di nuovo", ha dichiarato Pogačar.

Ciclismo, la riforma del calendario del 1995

La sistemazione attuale del calendario del ciclismo professionistico per i grandi giri è in vigore dalla metà degli anni Novanta.

Fino al 1994, la Vuelta España si disputava in aprile, seguita da Giro e Tour. In quegli anni, l'UCI decise di riformare il calendario, e propose all'organizzazione del Giro d'Italia di spostarsi a settembre. Il Giro rifiutò la proposta e la situazione fu risolta inserendo la Vuelta nell'attuale posizione tra fine agosto e metà settembre.

Questo ha portato il Giro d'Italia a essere anticipato di un paio di settimane e a concludersi entro fine maggio, o al massimo nei primi giorni di giugno, aumentando le difficoltà del transito sui passi in alta quota. La Vuelta ha giovato di questo cambio di data, attirando molti corridori di primo piano che, per un motivo o per un altro, avevano bisogno di salvare la stagione. D'altro canto, questa partenza in agosto, in piena estate, ha costretto spesso i corridori a dover fronteggiare un caldo estremo, soprattutto nella parte sud del Paese.