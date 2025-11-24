Anche il Team Bahrain - Victorius ha pressochè completato la sua squadra in vista della stagione di ciclismo 2026. Il team mediorientale ha effettuato alcuni cambiamenti per ringiovanire l'organico, andando a caccia di nuovi talenti e promuovendo quelli cresciuti nel vivaio interno. Il Team Bahrain resterà comunque una squadra molto orientata alle gare a tappe, con un occhio su classiche e volate, e un contingente italiano sempre di quantità e qualità. Nel 2026 gli italiani saranno 6 sui 28 corridori totali, un gruppetto a cui si aggiunge Alessandro Borgo.

Promosso anche il talento sloveno Omrzel

Il Team Bahrain - Victorius sta vivendo una fase non brillantissima della sua storia. Dopo il primo ciclo legato a Vincenzo Nibali, e un periodo di straordinario fulgore con i grandi risultati raggiunti da Mohoric, Colbrelli e Caruso, la squadra è entrata in una fase di stallo, testimoniata dalle sole 10 vittorie messe a segno nell'ultima stagione. In un contesto ormai monopolizzato da pochi squadroni sostenuti da budget imponenti, il Team Bahrain ha deciso di guardare soprattutto ai giovani per tornare a recitare un ruolo di primo piano.

Il Team Bahrain - Victorius 2026 avrà cinque volti nuovi. Alessandro Borgo e Jakob Omrzel sono stati promossi dal vivaio interno.

Borgo è un corridore potente e veloce, potenzialmente portato alle classiche. Quest'anno ha vinto il titolo nazionale e la Gand Wevelgem under 23. Omrzel è l'ultima scoperta del ciclismo sloveno, un giovane corridore da corse a tappe che ha vinto il Giro Next Gen.

Arrivano anche Alec Segaert, specialista delle cronometro che non si è espresso al meglio al debutto con la Lotto, lo spagnolo Pau Miquel, e l'ungherese Attila Valter, che alla Visma non è riuscito a fare il salto di qualità.

Lasciano la squadra in sette. Jack Haig, Andrea Pasqualon, Sergio Tu e Torstein Træen non hanno ancora ufficializzato il proprio futuro. Niccolò Buratti scenderà nella categoria Professional con la MBH Bank CSB Ballan, Finlay Pickering è stato ingaggiato dalla Jayco e Fred Wright dalla Pinarello.

Per Tiberi un probabile debutto al Tour de France

La programmazione per la stagione 2026 dovrebbe vedere il debutto al Tour de France di Antonio Tiberi, leader per la classifica generale insieme a Lenny Martinez. Per il Giro d'Italia il ruolo di capitano dovrebbe essere assegnato a Santiago Buitrago. In particolar modo si aspetta un segnale convincente da Tiberi, che dopo il bel quinto posto al Giro 2024 ha vissuto una stagione difficile e in cui ha mancato entrambi gli obiettivi principali, la corsa rosa e la Vuelta. Il suo futuro come uomo da alta classifica passa per un Tour di qualità.

Il Team Bahrain punterà poi sulle volate di Phil Bauhaus, sprinter non tra i più prolifici ma in grado di vincere ad alti livelli, e sul rilancio di Matej Mohoric nelle classiche.

Lo sloveno è reduce da una stagione molto negativa che fa seguito ad un periodo di consistente flessione e dovrà cercare di invertire questa tendenza.

Gli italiani in organico sono sei. Oltre ai già citati Tiberi e Borgo, ci sono anche Damiano Caruso, veterano che seguirà Tiberi al Tour, Alberto Bruttomesso, Daniel Skerl e Edoardo Zambanini.

I 28 corridori del Team Bahrain Victorius per il 2026