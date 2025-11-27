La tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sestriere, e con la scalata al mitico Colle delle Finestre, è stata una delle giornate da ricordare di questa stagione 2025 del ciclismo professionistico. La corsa visse un epilogo incredibile, consegnando la maglia rosa e la vittoria finale a Simon Yates, quando tutto sembrava ormai incentrato sulla sfida tra la maglia rosa Isaac Del Toro e il suo inseguitore Richard Carapaz. Incredibilmente, però, Del Toro si disinteressò completamente della fuga di Simon Yates, permettendo al britannico di portargli via la maglia rosa, un finale che lasciò sconcertato gran parte del mondo del ciclismo.

L'ex campione Tom Dumoulin ha raccontato ora di aver spento la tv durante la salita al colle delle Finestre, indispettito dall'atteggiamento della UAE e di Del Toro. "Non ho bisogno di guardare quelle stupidaggini" ha raccontato Dumoulin.

'Non so cosa stesse facendo Del Toro'

Anche a distanza di sei mesi, il clamoroso epilogo del Giro d'Italia continua a far discutere nel mondo del ciclismo. Ad una serata organizzata a Utrecht, il Cycling Gala, Tom Dumoulin ha raccontato di essersi arrabbiato così tanto durante quella tappa sul Colle delle Finestre da aver spento la tv.

Ad entrare nell'argomento è stato Stef Clement, un altro ex corridore olandese, che ha indicato la tappa del Colle delle Finestre del Giro d'Italia come il suo momento clou della stagione del ciclismo 2025.

Clement ha poi raccontato che, invece, Dumoulin non ha molto apprezzato quella corsa. "È vero, ho spento la tv" è intervenuto Tom Dumoulin. "Non riuscivo proprio a capire come Del Toro e la UAE Emirates stessero regalando la vittoria del Giro d'Italia in maniera così stupida. Del Toro avrebbe vinto facilmente il Giro! Sì, certo, Yates ha avuto una giornata super, forse avrebbe potuto comunque staccare gli altri salendo sul Finestre, ma ovviamente non avrebbe mai potuto raggiungere un margine così ampio da conquistare il Giro" ha commentato l'ex campione olandese, continuando a criticare l'atteggiamento di Del Toro, che di fatto ha deciso di non difendere la sua maglia rosa.

"Del Toro... non so cosa stesse facendo.

Ancora oggi non lo capisco. Mi ha fatto solo arrabbiare!" ha continuato Tom Dumoulin. "Così ho spento la tv, davvero" ha raccontato il vincitore del Giro 2017.

Dumoulin: 'Anche io pensavo che avrei avuto tante occasioni per prendere la maglia gialla'

Nonostante questa forte critica, Tom Dumoulin ha spiegato di ritenere Del Toro un vero campione. "Non ho bisogno di guardare quelle stupidaggini. Però penso che Del Toro sia un corridore fantastico. Spero che renda la vita difficile a Pogacar in futuro, forse dovrà cambiare squadra" ha commentato Dumoulin, augurando al messicano di avere altre opportunità di vincere un grande giro.

"Del Toro probabilmente si prenderà a calci per aver capito che poteva essere la sua occasione, perchè non si sa mai cosa potrà succedere.

Anch'io pensavo che avrei avuto molte occasioni di indossare la maglia gialla al Tour de France, invece non è mai successo. Le occasioni non tornano sempre" ha chiosato Dumoulin.

Con quel ribaltone sul Colle delle Finestre, il Giro d'Italia si concluse con la vittoria di Simon Yates, con 3'56'' su Del Toro e 4'43'' su Carapaz. Nella seconda parte di stagione, il giovane messicano è stato protagonista di una striscia di vittorie straordinaria, conquistando ben 16 vittorie in un paio di mesi. Tra queste spiccano quelle ottenute nelle classiche italiane di fine stagione, il Gp di Larciano, il Giro di Toscana, la Coppa Sabatini, il Trofeo Matteotti, il Giro dell'Emilia, il Gran Piemonte e il Giro del Veneto. Del Toro ha poi concluso il suo 2025 conquistando entrambi i titoli nazionali, in linea e a cronometro.