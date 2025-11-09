È stato grande spettacolo nella seconda e conclusiva giornata degli Europei di ciclocross a Middelkerke. Senza i dominatori Van der Poel e Van Aert, la corsa clou degli uomini élite ha riservato grandi emozioni dall'inizio alla fine. All'ultimo giro, dopo un'appassionante lotta, ancora otto corridori si sono ritrovati insieme a giocarsi il titolo e il podio. Nel finale a spuntarla è stato Toon Aerts, che ha dato una decisa accelerata per superare Thibau Nys prima dell'ultima curva. La mossa dell'esperto belga è stata decisiva ed è valsa il titolo davanti ai connazionali Nys e Wyseure.

Nella mattinata erano arrivate grandi notizie per il ciclismo italiano. Nella gara riservata ai ragazzi juniores, gli azzurri Grigolini e Pezzo Rosola hanno messo a segno una doppietta, un oro e un argento che hanno consentito all'Italia di chiudere questi Europei con un bilancio eccellente e il secondo posto nel medagliere finale.

Dopo il titolo Under 23, agli Europei di Ciclocross l'Italia 🇮🇹 trionfa anche nella prova Junior con Filippo #Grigolini: il 17enne friulano - nel 2026 correrà su strada con la Decathlon U19 - s'impone davanti al connazionale Pezzo Rosola 🥇👏🏻 #EuroCross25pic.twitter.com/PmnU7Nl44K — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢 (@MMoretti24) November 9, 2025

Europei, podio tutto belga tra gli élite

La gara più attesa degli Europei di ciclocross di Middelkerke, quella degli uomini élite, è iniziata senza un chiaro favorito, con la preannunciata sfida tra belgi e olandesi.

La corsa è stata molto equilibrata e incerta. Nelle fasi iniziali Vanthourenhout e Ronhaar sono stati tra i più attivi, ma solo verso metà corsa si è delineato un quartetto, con anche il campione in carica Thibau Nys e Wyseure, che ha preso un buon vantaggio. Nonostante le difficoltà del percorso, che prevedeva diversi tratti di sabbia, nessuno è riuscito a fare la differenza, e l'equilibrio ha favorito la rimonta di diversi corridori rimasti nel secondo gruppo. Prima Toon Aerts, quindi anche Cameron Mason ed Emiel Verstrynge sono così tornati in piena lotta per le medaglie, rimescolando le carte per un finale avvincente.

Nell'ultimo giro, Vanthourenhout ha avuto una netta flessione, mentre Nys ha piazzato un'accelerata ben assestata che è sembrata definitiva.

Aerts l'ha però braccato e poco prima dell'ultima curva ha rilanciato con grande energia, vincendo di fatto la sfida. Sul rettilineo d'arrivo Nys non ha più trovato le forze per contendere la vittoria al connazionale, che è così andato a prendersi il titolo di Campione europeo dopo ben nove anni e una tormentata vicenda di doping che lo ha tenuto fermo per due stagioni.

Il podio è stato tutto belga, con Wyseure al terzo posto davanti all'olandese Ronhaar e al britannico Mason. Filippo Fontana ha chiuso al 13° posto, mentre l'altro azzurro Federico Ceolin al 22°.

Grigolini oro tra gli juniores

Prima della gara élite, gli Europei di ciclocross di Middelkerke avevano già assegnato i titoli delle categorie juniores maschile e under 23 femminile.

Tra gli juniores è stato dominio azzurro con la vittoria di Filippo Grigolini davanti a Patrick Pezzo Rosola. Tra le ragazze under 23 il titolo è andato all'olandese Leonie Bentveld sulle francesi Gery e Muller.

Grazie a questi risultati, l’Italia ha chiuso al secondo posto nel medagliere finale dei Campionati Europei di ciclocross. Davanti a tutti si è piazzata l’Olanda, che ha conquistato 2 ori, 3 argenti e 1 bronzo, mentre l’Italia ha ottenuto 2 ori, 1 argento e 1 bronzo.