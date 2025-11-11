La Visma - Lease a Bike si presenterà al via della stagione 2026 con un organico fortemente rinnovato. La squadra olandese avrà ancora i suoi leader storici Wout van Aert e Jonas Vingegaard, ma ha perso molti corridori di grande spessore, tra cui Kooij, Benoot e Van Baarle. Il mercato in entrata non ha portato nomi altisonanti, ma tanti giovani talenti e alcuni profili mirati per sostenere i leader. La squadra sarà anche molto più italiana, grazie all'arrivo di Fiorelli, Piganzoli e Mattio in aggiunta al confermatissimo Affini.

Visma, Kooij se ne va alla Decathlon

La Visma - Lease a Bike avrà tanti volti nuovi e un'età media decisamente più bassa nella stagione di ciclismo 2026. L'organico conta su 28 corridori, con ben otto novità e nove addii rispetto alla scorsa stagione. La partenza più importante, ma anche abbastanza scontata, è quella di Olav Kooij. Condizionato dalla politica del team che privilegia gli interessi di classifica generale nei grandi giri, il velocista olandese ha accettato la proposta della Decathlon, dove troverà un ruolo più centrale.

Se ne sono andate anche due colonne dell'ultimo ciclo di vittorie, Tiesj Benoot e Dylan Van Baarle, a Decathlon e Soudal-Quickstep, mentre il deludente Attila Valter è stato ingaggiato dal Team Bahrain e Gloag dalla Q36.5.

McLay e Van der Sande hanno concluso la carriera, mentre Vermote, non confermato, è ancora alla ricerca di un team per continuare. La partenza più sorprendente è stata quella di Cian Ujtdebroeks, grande talento del ciclismo belga che non si è ancora espresso al meglio tra i professionisti. Uijtdebroeks era ancora sotto contratto con la Visma, ma è passato alla Movistar per avere un ruolo da leader.

In vista del 2026, la Visma ha promosso nel team World Tour due ragazzi cresciuto nel vivaio interno, Tim Rex e Pietro Mattio. Sono arrivati anche due corridori da inserire nel treno degli sprint, Filippo Fiorelli e Owain Doull, l'esperto passista francese Bruno Armirail, un valido gregario da classiche, Timo Kielich, e la scommessa Anton Schiffer, un 26enne tedesco che finora ha militato solo in squadre continental.

L'ultimo innesto è quello di Davide Piganzoli, che cercherà il suo spazio tra i tanti corridori da corse a tappe del team.

Brennan è il nuovo leader per le volate

Con queste novità, la Visma - Lease a Bike guarda alla stagione di ciclismo 2026 con rinnovate ambizioni, sia per le corse a tappe che per classiche e volate. Jonas Vingegaard sarà chiaramente il punto di riferimento nei grandi giri, con l'opzione del doppio impegno tra Giro e Tour. Simon Yates e Matteo Jorgenson sono le altre carte pesanti per grandi giri e brevi gare a tappe, senza dimenticare il ventenne Jørgen Nordhagen, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione.

Nelle classiche il leader resta Wout van Aert, che avrà intorno una squadra un po' più sguarnita viste le partenze di Benoot e Van Baarle.

La Visma conta però sul pieno recupero di Laporte, assente per quasi tutto il 2025 per problemi di salute. Per le volate, partito Kooij, l'uomo di punta diventa Matthew Brennan, ventenne britannico che ha destato grande impressione nella scorsa stagione ed è pronto ad inserirsi già tra i più grandi.

Ecco i corridori della Visma - Lease a Bike per la stagione di ciclismo 2026