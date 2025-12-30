Kazuyoshi Miura, icona del calcio giapponese soprannominato “Re Kazu”, continua la sua carriera a 58 anni. Si trasferisce in prestito al Fukushima United, club della terza divisione nipponica.

Il trasferimento, ufficializzato martedì, prevede un prestito fino a giugno. Miura ha dichiarato: “La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età”.

Ritorno nella J. League dopo cinque anni

Lo scorso anno Miura ha giocato nell’Atletico Suzuka, squadra di quarta divisione, collezionando sette presenze prima della retrocessione in campionato regionale.

Il nuovo accordo segna il suo ritorno nella J. League, la massima serie giapponese, dopo cinque anni.

Una carriera longeva

Miura, che compirà 59 anni il prossimo febbraio, ha esordito nel 1986 con il Santos in Brasile. Nel corso della sua carriera ha giocato in Giappone, Italia, Croazia, Australia e Portogallo, contribuendo alla popolarità del calcio giapponese fin dal lancio della J. League nel 1993. In nazionale ha collezionato 89 presenze e segnato 55 reti, esordendo nel 1990 e chiudendo il ciclo nel 2000.

Affronterà la sua quarantunesima stagione da professionista. Il prestito al Fukushima United rappresenta una nuova sfida per l’attaccante, che ha espresso gratitudine per l’opportunità e l’intenzione di dare il massimo per il club e la comunità locale.