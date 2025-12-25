Il padre di Carlos Alcaraz, il tennista spagnolo numero uno al mondo, ha rotto il silenzio sulla separazione tra il figlio e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, intervenendo con una dichiarazione pacata e misurata.

Le parole del padre

Intervistato dall’agenzia Efe, Carlos Alcaraz González ha affermato che “ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa”, rifiutando di aggiungere ulteriori commenti sulla vicenda. Con questa frase, il padre ha voluto sottolineare la sua posizione neutrale, lasciando spazio alle interpretazioni personali senza entrare nel merito della decisione.

Il contesto della separazione

La rottura tra Alcaraz e Ferrero era stata annunciata circa una settimana prima. Il tecnico, in un’intervista a Marca, aveva confessato di sentirsi “ferito” dalla separazione, ma anche di provare “un senso di pace per aver fatto il suo dovere”. Ferrero aveva inoltre rivelato che “persone vicine a Carlos” ritenevano fosse meglio interrompere il rapporto professionale, un chiaro riferimento all’influenza esercitata dal padre del campione.

Sette anni di collaborazione

La separazione è avvenuta dopo sette anni di collaborazione, durante i quali Alcaraz ha conquistato ventiquattro titoli ATP, inclusi sei Slam, sotto la guida di Ferrero. Il tecnico ha ricevuto il premio di “Coach dell’anno” dell’ATP nel 2025, insieme a Samuel López, che nel frattempo è entrato a far parte dello staff di Alcaraz e rimarrà al suo fianco come allenatore principale nella prossima stagione.

Ferrero ha descritto il momento come “difficile”, ma ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno, sottolineando che “non chiudo la porta a un possibile ritorno con lui”.