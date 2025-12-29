L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è stato chiaro riguardo all'approccio da tenere dopo la vittoria per 3-0 contro l'Hellas Verona: niente proclami, ma solo lavoro e concentrazione. In conferenza stampa, Allegri ha sottolineato: “Di scudetto non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Pensare poco, correre tanto”.

Concretezza come parola d'ordine

Allegri ha spiegato che, nonostante il risultato positivo, non bisogna abbassare la guardia: “Il rischio sul 3-0 è di prendere gol e non è mai bello. Potevamo subire qualche cross di meno se avessimo fatto un possesso dinamico e non statico.

Ultimamente avevamo preso troppi gol facili, eravamo diventati un po’ ballerini”. Ha poi aggiunto: “Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare la guardia. Il gruppo di ragazzi che ho è straordinario, sempre disponibile: ogni tanto faccio fatica anche a inc…armi”.

Gli obiettivi stagionali

Allegri ha delineato anche le priorità stagionali: “Bisogna continuare a lavorare con tranquillità per tornare a giocare la Champions. Non sarà semplice. Di scudetto non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Pensare poco, correre tanto. Migliorare le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene”. Ha infine indicato una possibile soglia per lo scudetto: “La quota scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti, ma può diventare 86”.

Il richiamo di Allegri a “pensare poco, correre tanto” non è isolato: già in passato aveva ribadito la necessità di evitare chiacchiere e mantenere i piedi per terra, puntando su lavoro e concretezza. Aveva affermato che “bisogna chiacchierare poco e correre e lavorare molto”, sottolineando l’importanza di restare concentrati sull’obiettivo Champions League piuttosto che su sogni più ambiziosi troppo presto.

Inoltre, l’attenzione alla solidità difensiva è un altro pilastro del suo Milan: la squadra ha recentemente collezionato tre clean sheet consecutivi, un risultato che non si vedeva da quasi due anni, segno di un lavoro efficace sul piano tattico e mentale.