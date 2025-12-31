Gianmarco Pozzecco torna ad allenare e lo fa alla guida del Galatasaray, club turco che lo ha scelto come nuovo capo allenatore. L’accordo, valido fino al termine della stagione 2026-27, prevede l’inizio dell’incarico il 5 gennaio 2026.

L'accordo e il contesto

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana subentra a Yakup Sekizkök, che aveva lasciato l’incarico dopo una prima parte di stagione deludente. Il contratto firmato da Pozzecco è valido fino al termine della stagione 2026-27 e rappresenta la sua prima esperienza in Turchia, nonché la terza all’estero dopo i ruoli ricoperti al Cedevita Zagabria e all’ASVEL Villeurbanne.

Il Galatasaray ha annunciato di aver firmato un contratto con Gianmarco Pozzecco, figura di spicco del basket europeo, forte della sua esperienza di allenatore maturata a livello di club e nazionale, valida fino al termine della stagione 2026/27. Al nuovo allenatore vanno i migliori auguri di successo nel suo ruolo, che inizierà il 5 gennaio 2026.

Il profilo di Pozzecco

Per il tecnico goriziano, 53 anni, si tratta della prima volta in Turchia, includendo anche le sue esperienze da giocatore. In passato ha vestito le maglie di Varese, Fortitudo Bologna e Khimki Mosca. Da allenatore, ha guidato club come Sassari, Milano, ASVEL e Cedevita, oltre alla Nazionale italiana tra il 2022 e il 2025.

Il Galatasaray, attualmente settimo nella Super Ligi turca, ha raggiunto la seconda fase della Basketball Champions League vincendo il girone E.

Il club punta ora a rilanciare il progetto tecnico affidandosi all’energia e al carisma del nuovo allenatore.

La stagione del Galatasaray è stata finora altalenante: settimo posto in campionato con un bilancio di sette vittorie e sei sconfitte, mentre in Champions League il club ha dominato il girone con cinque successi su sei partite. L’obiettivo è ora quello di ritrovare continuità e identità sotto la guida di Pozzecco.