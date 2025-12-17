Nadia Battocletti, fresca del sesto titolo europeo di cross e del secondo consecutivo, ha già voltato pagina: “In gennaio andrò in raduno” ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport la mezzofondista trentina, che per la prima volta intende affrontare con decisione le gare indoor, nonostante non la entusiasmino.

Il bilancio del 2025 e i nuovi obiettivi

Il giorno dopo l’ennesima impresa – il sesto titolo europeo di cross – Battocletti ha raccontato il suo ritorno a casa dopo un volo da Faro a Bergamo, alcune tappe nel Trevigiano per definire partnership, e infine la serata in famiglia.

“I festeggiamenti di domenica sono stati molto belli: c’erano tanti amici del Fan Club. Ho ripensato al mio passato in questa rassegna: il risultato si è spesso ripetuto, ma ogni esperienza è stata diversa. Non dimentico, per esempio, che tre settimane prima di Lisbona 2019 finii in ospedale…”, ha ricordato.

Riguardo al futuro, ha spiegato: “Anche se l’attività in sala non mi esalta, in gennaio andrò in raduno. E in estate punto sugli Europei”. Ha inoltre rivelato che il 30 dicembre sosterrà l’ultimo esame in Geotecnica per la laurea in Ingegneria Edile‑Architettura, grazie al progetto Dual Career dell’Università di Trento: “Per 3 esami su 36: non ho voluto approfittarne”.

Dettagli, aneddoti e passioni

Battocletti ha raccontato anche altri momenti della sua stagione: da capitano a Lagoa, dove ha coinvolto i più giovani in un gesto simbolico, fino alla scelta dei tape ai polpacci per proteggere l’arco plantare, spesso prona. Sul percorso insidioso di cross, ha ammesso: “Volevo usare chiodi del 9, poi viste le tante scivolate ho optato per il 12. Quante cadute… Il povero Chiappinelli, spintonato, è finito contro un palo e si è scorticato tra collo e petto”.

Tra i momenti più intensi del 2025, ha indicato i 10.000 metri d’argento ai Mondiali di Tokyo: “Per la qualità della concorrenza, per come li ho interpretati”. Il rimpianto? I 3.000 metri a Rabat: “Nonostante il record italiano, ho corso con poca lucidità”.

Tra le passioni extra‑sportive, ha citato la sua maratona televisiva di Modern Family (“sto rivedendo per la dodicesima volta tutti gli episodi da 20’ delle 11 stagioni… so le battute a memoria”) e Stranger Things. Ha anche ricordato con piacere il suo ruolo di testimonial del World Food Program da giugno e l’impegno come tedofora a Trento per Milano‑Cortina: “Il 29 gennaio farò la tedofora a Trento. Vorrei vedere qualche gara di biathlon e combinata nordica. E le discese: sono legata a Goggia e Brignone, ma che emozione ritrovare la Vonn a questi livelli”.

Infine, ha espresso soddisfazione per il quartetto dei portabandiera olimpici: “È un bel quartetto, sono felice per loro. Los Angeles 2028?

È lontana: troppi obiettivi in mezzo”. E ha tracciato il suo programma per il 2026: “Per la prima volta… vorrei fare le indoor come si deve, fino ai Mondiali di Torun, che però cominceranno quattro giorni dopo la fine del Ramadan: vedremo. Poi punterò agli Europei di Birmingham. Ma non arriverò né al nuovo Ultimate Championship, né ai Mondiali su strada: troppo in là, serve preservarsi un po’”.

Il contesto europeo del cross

Battocletti era considerata la stella della spedizione italiana agli Europei di cross in Algarve, in Portogallo, dove la squadra azzurra contava su 42 atleti. Il direttore tecnico Antonio La Torre la definiva “una luce per tutta la squadra”, sottolineando la sua solidità di condizione e il ruolo di traino per le compagne.

Anche la staffetta mista era indicata come una carta concreta per l’Italia, grazie a interpreti come Gaia Sabbatini, Pietro Arese, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini, su un percorso nervoso tra sterrato e sabbia.