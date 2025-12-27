Dalle pagine di Tuttobici, l'ex campione del mondo e olimpionico Paolo Bettini ha parlato di diversi temi di attualità del ciclismo. Bettini si è espresso con amarezza e realismo sulla crisi del ciclismo italiano, denunciando che il movimento giovanile sta morendo. L'ex campione ha poi analizzato il dominio incontrastato di Tadej Pogačar, che ha definito "un fenomeno". Bettini ritiene però che parte del suo successo sia dovuto anche alla mancanza di avversari, e a tal proposito ha invitato Remco Evenepoel a lavorare sull'aspetto mentale oltre che su quello fisico.

'Il ciclismo deve trovare il coraggio di cambiare'

Dopo aver attraversato decenni di gloria e trionfi, il ciclismo italiano si trova oggi a dover affrontare sfide senza precedenti. Il movimento giovanile sta faticando sempre più a garantire un ricambio generazionale, annaspando in una base che è sempre più ristretta. Le risorse scarseggiano, gli investimenti per strutture che superino il problema della sicurezza delle strade sono limitati e per i giovani è sempre più difficile iniziare a praticare il ciclismo.

L'ex campione Paolo Bettini ha espresso la sua preoccupazione per una situazione che appare sempre più critica, soprattutto a livello giovanile. Le sue dichiarazioni mettono in luce una serie di problematiche strutturali e culturali che affliggono il nostro ciclismo.

“Il nostro ciclismo sta morendo”, sottolinea Bettini con una nota di rassegnazione, “in particolare quello giovanile. Ciò che abbiamo bisogno di fare è ritrovare l’umiltà di guardarsi negli occhi e dentro noi stessi. Dobbiamo trovare il coraggio di cambiare”.

'Remco è debole di testa'

Paolo Bettini ha parlato anche del mondo del professionismo. Anche la stagione 2025 è stata dominata in lungo e in largo da Tadej Pogačar, non solo per la sua sequenza di vittorie inarrestabile, ma anche per le dimensioni dei suoi successi, arrivati quasi sempre con lunghe fughe solitarie. Secondo Bettini, la supremazia incontrastata dello sloveno è dovuta al suo talento eccezionale, ma anche alla pochezza del panorama ciclistico attuale.

"Lui è un fenomeno e questo non si discute" ha commentato Bettini. "Ha un margine ampio sugli avversari, anche perchè avversari non ne ha. Di tanto in tanto Remco e al Tour Vingegaard. Non è un ciclismo di grandi nomi o di tanti atleti che sanno mettere in difficoltà i propri avversari" ha analizzato il due volte campione del mondo.

Bettini ha anche dato un consiglio a Remco Evenepoel, che ritiene l'unico corridore in grado di impensierire Pogačar. Secondo l'ex campione, Evenepoel dovrebbe concentrarsi di più sull'aspetto mentale e non solo su quello delle prestazioni. "Deve lavorare sulla testa che è molto debole" ha commentato Bettini.