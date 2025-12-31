Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha delineato un ritratto di Christian Pulisic, notando come il suo unico “limite fatale nell’era moderna” sia il non essere un personaggio costruito, un tratto che Biasin considera invece un pregio.

Il commento di Biasin su Pulisic

Biasin ha osservato come Pulisic venga talvolta descritto come un “mezzo miracolato”, con commenti del tipo “segna ma…” o “è forte ma…”. Secondo il giornalista, queste affermazioni sono infondate: “Pulisic è molto più che ‘bravino’ e paga solo un limite fatale nell’era moderna: il non essere volutamente un personaggio (che poi è un pregio).

Beato chi ce l’ha”.

Il contesto del commento di Biasin

Il commento di Biasin si inserisce in un editoriale più ampio sul calcio italiano e sul Milan. In questo contesto, Pulisic emerge come una figura autentica, lontana da pose o costruzioni mediatiche, ma forse proprio per questo sottovalutata.

Il rendimento di Pulisic

Un'analisi recente ha evidenziato come Pulisic stia vivendo una stagione straordinaria: in Serie A, segna un gol ogni sessantaquattro minuti, una media che lo colloca tra i migliori nei maggiori campionati europei. Con sette reti in nove partite, è tra i migliori realizzatori del campionato e dimostra una notevole efficacia sotto porta.

Inoltre, il suo ruolo tattico lo ha reso ancora più incisivo: libero di muoversi, ha segnato nove gol in dodici partite, confermando la sua efficacia.