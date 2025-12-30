Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, è stato sottoposto a intervento chirurgico per la sutura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, richiederà un periodo di recupero più lungo rispetto alle previsioni iniziali.

L'infortunio e l'operazione

Folorunsho si è infortunato il 21 dicembre durante la partita casalinga contro il Pisa, in occasione del gol del pareggio. Nello slancio, il giocatore è finito contro il palo, riportando un trauma al ginocchio destro.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale mediale, che ha reso necessario l’intervento.

Tempi di recupero

Secondo le stime, i tempi di recupero per Folorunsho sono compresi tra i 40 e i 50 giorni, ovvero circa 6-7 settimane. Il rientro in campo del centrocampista potrebbe avvenire non prima della metà di febbraio, salvo complicazioni o accelerazioni nel percorso riabilitativo. Il giocatore seguirà un programma specifico stabilito dallo staff medico del Cagliari.

L’intervento è avvenuto il 29 dicembre e la dimissione dalla clinica è stata prevista per il giorno successivo. La fase di riabilitazione sarà fondamentale per il pieno recupero dell’atleta. Le tempistiche indicate (40-50 giorni) rappresentano una stima prudenziale per garantire il completo recupero funzionale del ginocchio.