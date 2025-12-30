Nei giorni scorsi, si è discusso di un presunto intervallo di sole 64 ore tra le partite di Genoa e Fiorentina, coinvolgendo anche il Milan in un tour de force a inizio stagione. Tuttavia, consultando il calendario ufficiale della Serie A, tale affermazione non trova riscontro.

Secondo quanto pubblicato dalla Lega Serie A, il Genoa giocherà la sua prima partita contro il Lecce il 23 agosto, mentre la Fiorentina affronterà il Cagliari il 24 agosto. Non è prevista alcuna partita tra Genoa e Fiorentina in quel periodo, né per il Milan né per altre squadre.

Le date ufficiali delle prime giornate

Il calendario della Serie A 2024/2025 è stato reso noto con largo anticipo, per evitare fraintendimenti e per consentire alle squadre di programmare al meglio la preparazione. La prima giornata vedrà il Genoa impegnato contro il Lecce il 23 agosto, mentre la Fiorentina scenderà in campo contro il Cagliari il 24 agosto. Non esiste quindi alcun intervallo di 64 ore tra una partita del Genoa e una della Fiorentina, come riportato erroneamente.

Il regolamento sui tempi di riposo

Il regolamento della Lega Serie A prevede che tra due gare ufficiali debbano intercorrere almeno due giorni di calendario. Questa norma è pensata per tutelare la salute dei calciatori e garantire un adeguato recupero fisico e mentale.

Nel caso specifico delle prime giornate del prossimo campionato, tutte le squadre avranno il tempo minimo di riposo previsto dal regolamento, senza eccezioni come quella ipotizzata tra Genoa e Fiorentina.

Le preoccupazioni dei club

È comprensibile che le società siano attente alla gestione del calendario, soprattutto in vista di periodi intensi della stagione. Tuttavia, per quanto riguarda l’inizio del campionato 2024/2025, non risultano criticità legate ai tempi di recupero tra una partita e l’altra. Le date ufficiali rispettano pienamente le regole stabilite dalla Lega Serie A.

In conclusione, le notizie relative a un intervallo di 64 ore tra Genoa e Fiorentina non sono supportate dai dati ufficiali. È sempre importante verificare le fonti e consultare il calendario pubblicato dalla Lega per evitare la diffusione di informazioni non corrette. Il calendario ufficiale smentisce le voci.