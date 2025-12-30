Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha raccontato la sua versione sul mancato ritorno di Thiago Silva al Milan, attribuendo la responsabilità a Massimiliano Allegri. Secondo l’ex attaccante, Ibrahimovic aveva dato il via libera al cento per cento per riportare il difensore a parametro zero, ma Allegri avrebbe posto un veto, impedendo concretamente l’operazione.

Le parole di Cassano

Cassano ha spiegato che Thiago Silva era disposto a tornare al Milan “in bianco”, ovvero senza pretese economiche, e persino a fare da chioccia a Gabbia. “Thiago Silva poteva andare al Milan: Ibrahimovic aveva dato al 100% l’ok per prenderlo a zero e neanche con tanti soldi per l’ingaggio.

Thiago da persona di alto livello chiama Allegri che gli dice che sta cercando una punta.” Ha aggiunto: “Ai tifosi del Milan voglio dire: il signor Massimiliano Allegri ha rifiutato e ha messo i cancelli a tripla mandata per il ritorno al Milan di Thiago Silva.”

Ha proseguito: “E il ragazzo era disposto anche a fare da chioccia a Gabbia: poteva chiudere un cerchio, dopo essere andato via quando non voleva andare via. Voleva tornare in bianco, facendo mettere al Milan la cifra: Allegri per rispondergli no ha dovuto mandare mille messaggi. Ai tifosi del Milan voglio dire che Thiago non è arrivato per via soprattutto di Allegri che ha messo il veto mentre Ibrahimovic lo voleva.”

Contesto e dinamica

La ricostruzione di Cassano descrive un retroscena in cui Ibrahimovic, grande amico e compagno di squadra di Thiago Silva, avrebbe spinto per il suo ritorno, mentre Allegri, contattato direttamente dal difensore, avrebbe espresso la sua contrarietà, motivando la scelta con la necessità di un attaccante piuttosto che di un difensore esperto.

Approfondimento

Una fonte indipendente conferma che Thiago Silva ha effettivamente firmato con il Porto dopo aver lasciato il Fluminense, nonostante in passato abbia espresso affetto per il Milan e la volontà di tornare per chiudere la carriera nel club rossonero. In un’intervista di luglio 2025, il difensore ha dichiarato: “Se mi ero informato sull’Inter? … Se abbiamo parlato anche del Milan? Non siamo riusciti a parlare di quello, avevamo poco tempo. Però gli ho detto che a gennaio se riesco passo a trovare lui e Ibra.” Tuttavia, il trasferimento al Porto è stato ufficializzato poco dopo, suggellando la fine delle possibilità di un ritorno a Milano.